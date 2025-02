Segundo LeBron James, Austin Reaves é um “problema”

Austin Reaves está com moral com LeBron James. O ala-armador liderou a vitória recente do Los Angeles Lakers diante do Indiana Pacers por 124 a 117 na Crypto.com Arena. Sem o camisa 23 e Luka Doncic, ele marcou 45 pontos e alcançou um recorde na sua carreira.

Após a grande atuação de Austin Reaves, LeBron James usou o Instagram para apoiar o companheiro. Nos storys do aplicativo, ele compartilhou um publicação sobre os números do ala-armador e escreveu: “Problema”.

A atuação é digna da reação de LeBron. Dos 45 pontos, 14 vieram no último quarto para segurar uma reação do Pacers e garantir a quinta vitória seguida do Lakers. Além disso, ele ainda teve sete rebotes, sete assistências e três roubos de bola, com 14 de 26 nos arremessos gerais.

A atuação ganha ainda mais destaque pelo contexto. LeBron James e Luka Doncic, principais nomes do time, eram desfalques. Desse modo, o Pacers era dado como favorito. Reaves, no entanto, lutou contra uma contusão no cotovelo esquerdo para ter a grande atuação de sua carreira pelo Lakers.

Ao fim do jogo, o ala-armador deu destaque à torcida de Los Angeles. De acordo com ele, os gritos das arquibancadas contribuíram para ajudá-lo a superar os obstáculos.

“Como eu disse, uma vez que você entra no momento do jogo, sente a atmosfera, a adrelina começa a bombear e as coisas ficam mais fáceis. Mas, antes, quando acordei esta manhã, estava dolorido por inteiro, em especial, o cotovelo. É difícil. Porém, depois que você entra em quadra, a adrenalina entra em ação e você se sente melhor”, comentou Reaves.

A marca de 45 pontos ainda colocou Reaves em uma prateleira especial. Isso porque, ele se juntou a uma lista de lendas do Lakers a ter a pontuação somado a sete rebotes e sete assistências. Alguns dos membros são Elgin Baylor, Jerry West, Magic Johnson e LeBron James. Além, claro, Kobe Bryant, cujo o jogador de 26 declarou idolatria.

“Eu cresci sendo fã do Kobe. Um grande fã dele. Então, me tornei torcedor do Lakers. Só de poder vestir essa camisa e entrar na quadra para competir. E, como eu disse, ter alguns jogos em que meu nome aparece ao lado desses caras é especial. Algo que não é garantido. No entanto, sim, é estranho”, completou.

Ao lado de ídolos e com o reconhecimento de LeBron, Reaves vive sua melhor temporada na NBA. Em seu quarto ano no Lakers, o ala-armador não draftado na NBA tem médias de 19.1 pontos, 4.3 rebotes, 6.1 assistências e 1.2 roubo. Desse modo, tem sido essencial para a quinta posição angelina no Oeste.

