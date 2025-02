Kevin Durant falou com Stephen Curry sobre troca

Kevin Durant e Stephen Curry estiveram perto de se reunir novamente. Isso porque, o Golden State Warriors buscou uma troca pelo camisa 35 do Phoenix Suns. No entanto, o próprio astro recusou a ida para a franquia e permaneceu no Arizona pelo restante da temporada 2024/25 da NBA.

Após o fracasso, a ESPN revelou bastidores das negociações. De acordo com Ramona Shelburne e Brian Windhorst, Stephen Curry e Kevin Durant conversaram sobre a troca. O camisa 30 teria procurado o ex-companheiro, que se explicou sobre a escolha de não voltar a Golden State.

“Curry queria entender como Durant se sentiria sobre retornar ao time que ele deixou após as finais de 2019. O camisa 35 disse a ele que não ‘parecia certo’ e que ‘não era o momento’ para revisitar a parceria no basquete. Ele afirmou estar feliz em Phoenix e que não estava buscando jogar em outro lugar”, informou o relatório da ESPN.

Publicidade

A vontade de Durant vetou a troca que estava até pronta. Segundo Windhorst, Durant iria para o Warriors, Butler para o Suns e Andrew Wiggins para o Heat.

“Tinha uma troca pronta entre o Warriors, Suns e o Miami Heat. Durant iria para Golden State. Porém, ele disse que não gostaria de ir, e que não renovaria seu contrato lá. Então, a equipe de San Francisco mudou o foco e foi atrás de Jimmy Butler”.

Publicidade

Leia mais!

Durant tinha dúvidas em relação à relação com Draymond Green. No último ano do craque em San Francisco, os dois se envolveram em discussões e este teria sido o motivo para a saída na época. Então, ele preferiu seguir no Arizona e evitar o reencontra com o ex-companheiro.

No fim, o Warriors seguiu no mercado e conseguiu Butler. Após o negócio, o craque assinou uma extensão de US$ 121 milhões por duas temporadas. O ex-Heat, inclusive, era cotado para ir para o Suns, à pedido de Durant, mas dificuldades em envolver Bradley Beal na troca atrapalharam o avanço.

Publicidade

A troca de Butler para o Warriors, inclusive, por pouco não aconteceu. De acordo com a ESPN, foi vital para o jogador aceitar ir para San Francisco, já que há apenas alguns dias ele também teria “vetado” uma ida para a equipe.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA