NBA: Clippers fecha com Ben Simmons

Ben Simmons tem um novo time na NBA: o Los Angeles Clippers. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o três vezes all-star assinou com a franquia logo após rescindir com o Brooklyn Nets. Então, ele vai defender a terceira franquia da liga em sua carreira.

Simmons rescindiu com o Nets poucas horas após a trade deadline. O contrato do jogador com o Nets tinha US$40,3 milhões em salários nesta temporada. Por conta do buyout, ele abriu mão de parte desse valor. A quantia, no entanto, é desconhecida.

Simmons passou três anos no Nets. Sua chegada aconteceu na trade deadline de 2022, como parte da troca que levou James Harden para o Philadelphia 76ers. A passagem, no entanto, foi inferior aos tempos de Sixers. Em 90 jogos pelo time do Brooklyn, ele teve médias de 6,5 pontos, 6,2 rebotes e 6,3 assistências.

Publicidade

Apesar do declínio, ele mantinha interesse de diversas equipes. Entre elas, o próprio Clippers. De acordo com Chris Haynes, do site Bleacher Report, Cleveland Cavaliers e Houston Rockets também disputavam o armador ex-Nets. Houve, inclusive, uma reunião de Simmons com dirigentes na sexta-feira (7).

No Clippers, Ben Simmons terá a chance de jogar com James Harden, MVP da NBA em 2018. Pelo craque de Los Angeles, o Sixers abriu mão do australiano e o enviou a New York. Agora, eles se juntam para liderar um candidato à pós-temporada da Conferência Oeste.

Publicidade

Leia mais!

Então, Simmons terá a oportunidade de voltar aos playoffs da NBA. A última vez que ele disputou a pós-temporada foi em 2020/21, pelo Philadelphia 76ers, ainda como um astro em ascensão. Suas médias foram de 11.9 pontos, 8.8 assistências e 7.9 rebotes, liderando sua equipe às semifinais do Leste.

A partir de então, porém, a carreira de Simmons na NBA desandou. No ano seguinte, ele sequer entrou em quadra por uma lesão nas costas e passou a acumular problemas com o ex-técnico Doc Rivers, além do astro Joel Embiid.

Histórico de lesões

As lesões, inclusive, foram primordiais para o declínio de Simmons. Não à toa, ele ficou de fora de todos os jogos em sua primeira temporada no Nets. Além disso, já realizou uma cirurgia em múltiplas hérnias de disco. Por Brooklyn, ele perdeu 189 jogos de 279 possíveis. Ou seja, se ausentou da equipe em 68% das partidas.

Publicidade

Portanto, no Clippers essa segue como uma preocupação. Assim como seu baixo volume no ataque. Em 2024/25, por exemplo, ele se limita a 6.2 pontos por jogo.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA