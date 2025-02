Bradley Beal desdenha de troca no Suns: “Nada muda”

Se o Phoenix Suns desejou uma grande troca até a trade deadline de 2024/25, o maior impeditivo foi o ala-armador Bradley Beal. Com uma clausula de veto para trocas, o camisa 3 “travou” qualquer chance que a franquia tinha de trocar por Jimmy Butler, seja de forma direta ou pela falta de interesse do Miami Heat em seu caro contrato. E sua primeira entrevista após nada se concretizar, ele falou no assunto.

Após a derrota para o Oklahoma City Thunder, Beal falou sobre a troca de Butler para o Golden State Warriors, que o manteve firme em Phoenix. Ele deixou claro que apesar dos rumores, jamais mudou seu foco em relação à quadra.

“Não sei se isso mudou alguma coisa aqui, mas para mim garanto que não. A verdade é que a minha mentalidade é a mesma, seja chegando alguém novo ou não, seja eu estando aqui ou em outra franquia. A minha ideia e abordagem é sempre uma só: Ser leal a quem eu sou como jogador de basquete. Eu não sei se alguém vai ficar bravo com isso, mas é o que eu sou”, afirmou o craque.

O grande problema foi a linha tênue entre o interesse de Beal em jogar por certas franquias, enquanto outros times não gostariam de contar com ele.

De acordo com Chris Haynes, do site Bleacher Report, ele comunicou a franquia sobre ter a preferência de jogar em cidades com o clima mais quente. Como por exemplo, a própria Phoenix ou até Miami. Porém, o Heat era um dos times que não tinha interesse em adquirir seu salário, o que poderia ser possível no caso de uma troca de Butler para o Arizona.

Uma dos times especulados foi o Chicago Bulls. A franquia de Illinois poderia tentar se livrar do acordo caro de Zach LaVine, obtendo outro. Entretanto, com o camisa 3 de do Suns mais desvalorizado, Chicago poderia obter algum ativo de Draft.

No entanto, vários rumores citaram que Beal não gostaria de ir para o time do Bulls. Seja pelo clima ou por ter uma equipe menos competitiva, a possibilidade nunca se concretizou. Por fim, LaVine foi para o Sacramento Kings no acordo que levou De’Aaron Fox para o San Antonio Spurs.

Apesar de toda a novela, Bradley Beal garantiu que os rumores de troca para sair do Phoenix Suns não afetaram seus pensamentos com a NBA.

“Honestamente, não fiquei pensando sobre isso ou algo do tipo. Para mim era uma situação bem clara, caso me abordassem sobre algo, nós sentaríamos e conversaríamos a respeito. Não aconteceu. Então, seguimos em frente”, concluiu.

No fim, o único acordo de Phoenix na trade deadline foi o de enviar Jusuf Nurkic para o Charlotte Hornets e receber Caleb Martin e Vasilije Micic.

