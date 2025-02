Suns fecha troca de Jusuf Nurkic para Hornets

O Phoenix Suns acertou a troca de Jusuf Nurkic para o Charlotte Hornets. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o time ainda enviou uma escolha de primeira rodada no negócio. Em contrapartida, recebeu Cody Martin, Vasilije Micic e uma seleção de segunda rodada de 2026.

O Suns vinha tentando negociar Nurkic desde o último mês. O bósnio era o principal alvo de críticas da torcida de Phoenix em 2025. Somado a isso, ele perdeu espaço no time titular e entrou em desacordo com o técnico Mike Budenholzer. Pela franquia, ele tinha médias de 8.6 pontos e 9.2 rebotes na temporada.

As polêmicas, porém, desvalorizaram o pivô. Assim, o Suns teve que enviar uma escolha de primeira rodada ao Hornets para se livrar de Jusuf Nurkic. O bósnio ainda tem contrato até 2025/26, com US$ 37.5 milhões restantes.

Em contrapartida, a equipe conseguiu fortalecer sua defesa com Cody Martin. O ex-Hornets tem médias de 7.8 pontos e 4.5 rebotes, além de 1.1 roubo por jogo. Ele chega para contribuir com a segunda unidade de Phoenix, uma vez que o banco de Arizona é o décimo pior da NBA, com 33.7 pontos por partida.

Hornets

O Hornets, enquanto isso, ganha um novo nome para o seu garrafão. Ontem (5), a franquia trocou seu titular Mark Williams para o Los Angeles Lakers. Portanto, buscava um jogador para a posição, desde então.

Mark Williams iniciou a carreira no Hornets em 2022/23. Desde então, evoluiu nos dois lados da quadra a cada ano. Em 2024/25, por exemplo, ele produz médias de 16.0 pontos, 9.8 rebotes e 1.2 bloqueio, além de 59.7% de arremessos de quadra em cerca de 25 minutos.

Por um dos principais nomes do seu elenco, Charlotte recebeu Dalton Knecht, Cam Reddish e a escolha de primeira rodada de 2031.

Contratos da troca de Jusuf Nurkic para o Hornets

Hornets recebe: Jusuf Nurkic (US$ 18.1 milhões em 2024/25 e mais US$ 19.3 milhões em 2025/26) e uma escolha de primeira rodada em 2026 (via Suns)

Suns recebe: Cody Martin (US$ 8.1 milhões em 2024/25 e mais US$ 8.6 milhões em 2025/26), Vasilije Micic (US$ 7.7 milhões em 2024/25 e mais US$ 8.1 milhões em 2025/26) e uma escolha de segunda rodada em 2026 (via Hornets)

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

