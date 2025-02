Jazz deve dispensar Dennis Schroder após troca

Nem bem chegou ao Utah Jazz, via troca, o armador Dennis Schroder deverá ser dispensado pela equipe nos próximos dias. A informação é do repórter Marc J. Spears, da ESPN. Em processo de reconstrução, a franquia de Salt Lake City não considera o alemão de 31 anos como parte dos planos.

Schroder foi um dos atletas envolvidos na negociação quádrupla com Golden State Warriors, Miami Heat e Detroit Pistons. Jimmy Butler foi para o time de San Francisco. A equipe da Flórida, por sua vez, recebeu PJ Tucker, Kyle Anderson e Andrew Wiggins. Por fim, o Pistons terminou com Josh Richardson e Lindy Waters.

O Jazz, portanto, entrou como facilitador na troca. Afinal, liberou o contrato expirante de Tucker (US$11,5 milhões). Além disso, recebeu outro expirante, o de Schroder, no valor de US$13 milhões. A franquia de Utah, aliás, possui a terceira folha salarial mais baixa da NBA. Só está à frente de Orlando Magic e Pistons.

O detalhe é que esta foi a terceira troca do Jazz neste mês. No último sábado (1), a equipe fechou uma negociação com o Los Angeles Clippers. Nela vieram Tucker, Mo Bamba e uma escolha futura de segunda rodada. O pivô, aliás, já foi dispensado por Utah. Em contrapartida, Drew Eubanks e Patty Mills reforçaram o Clippers. Portanto, os dois atletas que chegaram ao Jazz já não fazem parte do elenco. Ou seja, o objetivo da negociação foi a pick do recrutamento de 2030.

Já na madrugada de domingo (2), o Jazz fez parte da troca bombástica envolvendo Luka Doncic e Anthony Davis. Novamente como facilitador. Desse modo, o jovem armador Jalen Hood-Schifino, ex-Lakers, chegou a Utah. Além disso, recebeu duas escolhas de segunda rodada do recrutamento deste ano.

Como as recentes negociações mostram, a meta do CEO do Jazz, Danny Ainge, é acumular ativos de Draft. Hoje, o time ocupa a vice-lanterna da Conferência Oeste, com apenas 12 vitórias em 49 jogos. Portanto, o foco é o próximo recrutamento, pois já garantiu duas picks de primeira rodada, a própria e a que veio do Minnesota Timberwolves na troca por Rudy Gobert.

Vale lembrar que o prazo final para trocas na NBA (trade deadline) é nesta quinta-feira (6), às 17h (horário de Brasília). Ou seja, Utah tem mais algumas horas para fechar outras negociações.

Especula-se que o ala-pivô John Collins seja o próximo a deixar o Jazz. O jogador de 27 anos vai receber US$26,6 milhões nesta temporada. Além disso, na próxima offseason, Collins tem a opção (pelo mesmo valor) de estender o vínculo por mais um ano.

Dennis Schroder

Agora no Jazz, Dennis Schroder passou pela segunda troca na temporada. Ele iniciou a campanha pelo Brooklyn Nets, mas foi negociado com o Warriors, em dezembro do ano passado.

O alemão não jogou bem na curta passagem por Golden State e, assim, está prestes a se tornar agente livre. Em 24 jogos pelo Warriors, obteve médias de 10,6 pontos e 4,4 assistências. Além disso, teve o pior aproveitamento na carreira, já que acertou apenas 37,5% dos arremessos de quadra.

Há dois dias, Schroder causou polêmica ao comparar a trade deadline à escravidão. O armador, portanto, fez duras críticas ao sistema de trocas na NBA.

“É como uma escravidão moderna. Todo mundo pode decidir para onde você vai, mesmo que você tenha contrato. É claro que os jogadores ganham muito dinheiro e, assim, podem alimentar as suas famílias. Mas, as diretorias das equipes podem decidir: ‘você não vem trabalhar amanhã, você vai para outro lugar’. Enfim, acho que precisam mudar um pouco isso”, afirmou o alemão.

Décima sétima escolha do Draft de 2013, Schroder se tornou um “andarilho” na NBA. Afinal, em 12 temporadas na liga, está no nono time. Suas primeiras cinco temporadas foram no Atlanta Hawks. Desde então, o armador passou por Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Houston Rockets, Toronto Raptors e, em 2024/25, por Nets, Warriors e Jazz.

