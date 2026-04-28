NBA: Lakers atualiza informações sobre Austin Reaves

Austin Reaves pode reforçar o Los Angeles Lakers para a sequência dos playoffs da NBA. O ala-armador, que não joga desde a reta final da temporada regular, se recupera de uma distensão no músculo oblíquo. Porém, de acordo com Shams Charania, da ESPN, ele pode voltar para o Jogo 5 da série contra o Houston Rockets.

A lesão de Austin Reaves aconteceu no dia 2 de abril. Após isso, o camisa 15 perdeu os últimos cinco jogos da fase regular e os quatro primeiros jogos da série contra o Rockets. A previsão inicial era de que ele voltaria a partir de 1º de maio. No entanto, houve avanço na recuperação.

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Reaves, aliás, chegou a retomar os trabalhos em quadra na última semana. Desse modo, foi listado como dúvida para os jogos 3 e 4 da série, mas acabou sendo vetado de ambos. No Jogo 5, por outro lado, o retorno é esperado após o astro evoluiu nos treinos de um contra um do Lakers na NBA.

De acordo com o técnico JJ Redick, a volta na NBA depende da condição psicológica de Reaves.

“Acho justo considerar tudo, não só a lesão. Eu e Austin Reaves tivemos uma longa conversa antes do Jogo 4 e, no fim das contas, o atleta precisa se sentir confiante”, disse o técnico do Lakers na NBA. “Esse é sempre o último obstáculo ao voltar de uma lesão: o componente psicológico”.

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Se acontecer, a volta de Reaves seria um grande reforço para o Lakers no Jogo 5. Isso porque o ataque tem tido dificuldades na série contra o Rockets, com apenas 110.1 pontos a cada 100 posses, sendo a sexta pior marca dos playoffs. Vale lembrar que o camisa 15 viveu o grande ano da carreira em 2025/26, com médias de 23.3 pontos, 5.5 assistências e 4.7 assistências.

Além do reforço na pontuação, Reaves pode ser um diferencial para garantir a vaga do Lakers nas semifinais. O time angelino, afinal, venceu os três primeiros jogos da série, mas perdeu o Jogo 4 e deixou o Rockets retomar a confiança. Desse modo, com o ala-armador, a equipe de Los Angeles pode fechar o confronto já no próximo duelo.

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O Lakers ainda aguarda também o retorno de Luka Doncic na NBA. O astro sofreu uma distensão no tendão da coxa no início de abril. Porém, diferente de Reaves, o camisa 77 ainda não evoluiu a ponto de voltar às quadras. A projeção, assim, é de que ele retorne apenas para a próxima fase dos playoffs, caso o time de Los Angeles se classifique.

Por fim, Lakers e Rockets se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 23h (horário de Brasília), para o Jogo 5 da série de primeira rodada dos playoffs da NBA.