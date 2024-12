Troca de Dennis Schroder para Warriors, vai dar certo?

O fim de semana da NBA foi marcado por uma bomba: a troca que levou Dennis Schroder do Brooklyn Nets, para o Golden State Warriors. O acordo foi o mais marcante até aqui, de um mercado de trocas que não vai parar de acelerar até a trade deadline de fevereiro. E é importante que se diga, foi um sucesso para as pretensões de ambos, pensando no hoje e no amanhã também.

O Jumper Brasil analisa o acordo e seus efeitos, tanto na quadra, como fora dela. Afinal, onde o acordo beneficiou Golden State e Brooklyn?

Warriors ataca problemas no perímetro

Schroder não transforma o Warriors em um candidato a título. Mas o acordo é uma boa maneira de amarrar alguns pontos problemáticos da equipe nas últimas semanas.

As médias do armador em 2024/25 são de 18.4 pontos, 6.6 assistências, três rebotes e 1.1 roubo de bola. Além disso, ele acerta 38.7% de suas bolas de três.

O alemão com certeza se desenvolveu como um melhor construtor ao longo da carreira. Esse é um ponto central, Golden State tirar a pressão de Curry com a bola na mão, e ganha um construtor mais sólido para ajudar Draymond Green nesse sentido.

Não que Brandin Podziemski não seja esse cara, mas sua limitação de arremessos em um segundo ano muito ruim até aqui, mais atrapalha do que ajuda no aspecto ofensivo. E é aqui que mora a diferença. Afinal, o alemão tem bom aproveitamento de fora com um bom volume de 6.5 tentativas por jogo. Alguém capaz de ter a bola nas mãos, com e sem Curry na quadra, além de ser uma ameaça de pontuação, é incrível para Golden State.

O jogador teve o basquete mais qualificado da carreira pelo Brooklyn Nets nesse ano, fazendo até mesmo a segunda unidade de atletas jovens, ter sucesso e bons minutos ao longo de 2024/25.

Então, ele fornece maior liberdade para o camisa 30 fora da bola, começando e fechando jogos ao seu lado. Ao mesmo tempo, também deve ter uma boa carga de minutos comandando a segunda unidade, com boas decisões, facilitando as coisas para um time que sofre quando Curry está descansando, seja qual for a formação.

Além disso, ele já provou em outros momentos que é um defensor muito bom e engajado. Aliás, sendo até um dos que melhor faz esse trabalho contra o próprio Curry em toda a liga. Lembre-se, Schroder teve um papel decisivo na queda do Warriors em sua última corrida de playoffs mais profunda em 2022/23, jogando muito pelo Los Angeles Lakers nos dois lados da quadra.

Como disse, não é um jogador que transforma a franquia em uma candidata ao título. Mas fortalece a rotação e pontos que precisavam ser atacados após a lesão de De’Anthony Melton (que entrou na toca por Schroder). Por fim, dá um pouco mais de tempo para que a franquia pense em um próximo passo.

Nets quer e precisa perder

Quando pensamos na saída de Dennis Schroder do Brooklyn Nets para o Warriors, o grande ponto a ser citado em favor do Nets é: o alemão era o jogador mais importante para a maior competitividade do time em 2024/25.

Não entenda mal. Cam Thomas é um incrível cestinha que está aprendendo inclusive a impactar o jogo de outras formas. Cam Johnson também faz um ano muito bom. Mas ter alguém que pensa o jogo e toma as melhores decisões possíveis em quadra, alimentou um time que além de suas individualidades, se criou por um incrível senso coletivo, em meio ao trabalho espetacular do novo técnico Jordi Fernandez.

Veja, o armador é o único atleta que conseguiu múltiplos jogos de dez assistências e nenhum erro de ataque em toda a campanha. Melhor marca de assistências e roubos de bola da carreira. Além disso, a maior marca de pontuação desde 2019/20.

Com Thomas machucado e Johnson também no mercado, o Nets facilita o caminho para derrotas previstas na campanha, visando a escolha de Draft mais alta em um recrutamento que gera expectativas no próximo ano.

Outros veteranos serão trocados, Brooklyn não parou por aqui. Esse time será ainda mais diferente em breve.

Por ora, Ben Simmons ganha minutos como titular e tenta valorizar sua situação para o próximo ano, quando será um agente livre. Será difícil troca-lo, já que seu salário é muito inflado, com mais de US$40 milhões. De qualquer forma, o Nets começou melhor do que esperava, vencendo mais do que esperava e a troca de Dennis Schroder para o Warriors corrige a rota nesse sentido.

Golden State preservou seus ativos

O lado dos ativos é o mais interessante para esse acordo. Afinal, o Warriors conseguiu o alemão cedendo apenas De’Anthony Melton, Reece Beekman e três escolhas de segunda rodada, enquanto ainda levou uma outra pick também de segunda rodada.

Conseguir um jogador que pode ser tão importante para a resolução de seus problemas, sem ceder nenhuma escolha de primeira rodada e sem envolver nenhum de seus quatro principais ativos jovens (Jonathan Kuminga, Podziemski, Moses Moody e Trayce Jackson-Davis), é um absoluto sucesso para o Warriors.

O salário de US$12.8 milhões de Melton, era tido como vital em qualquer troca. Mas todos os rumores apontavam para um Nets que pediria ao menos uma pick de primeira rodada pelo armador. Não foi preciso.

Além de conseguir trocar uma peça que perdeu com a lesão de Melton, o Warriors mantém ativos e flexibilidade para sonhar com mais trocas. Seja Jimmy Butler em Miami ou um alvo menos badalado como Nikola Vucevic do Bulls.

Esse é um ponto positivo do acordo também. Golden State pode ter um tempo para avaliar se o movimento de Schroder pode ser bom, a ponto de ter mais paciência para realizar seu eventual super movimento. Então, a trade deadline se torna o momento para derrubar uma última grande peça e aí sim, se tornar um candidato real. Os ativos para isso seguem lá. Mesmo que Schroder tenha chegado.

Por outro lado, o Warriors só tem quatro escolhas de segunda rodada pelos próximos sete anos. Elas tem sido mais importantes em trocas com o novo CBA. Enquanto isso, são mais fáceis de repor do que as de primeira rodada do Draft.

Qual a ideia do Nets com esse retorno?

As questões maiores ficaram pelo lado do Brooklyn nesse sentido. Afinal, a equipe queria uma escolha de primeira rodada. Não conseguiu e ainda não obteve nenhum grande ativo jovem por um jogador vital para o time mais forte do que se esperava em 2024/25.

Voltemos ao passado para avaliar. A equipe conseguiu o alemão em uma troca por Spencer Dinwiddie, em um acordo de contratos expirantes. É verdade que a franquia poderia até estender o vínculo do alemão caso ele não fosse trocado no ano que vem, já que o Nets entrará no próximo mercado como time de maior espaço salarial. Mas conseguir algo é melhor do que correr o risco de perder de graça.

Aceitar a oferta do Warriors também indica que o mercado pelo armador ainda não era tão robusto. Mas a situação do Nets na tabela do “tank” já exigia alguma mudança. A franquia caiu para o 11° posto do Leste desde que a troca aconteceu, mas ainda não está entre as cinco piores da liga. Ou seja, é preciso aumentar suas chances de estar no topo da loteria.

Esperar o mercado por Schroder esquentar, poderia ser prejudicial para isso, já que ele era peça central para um time que compete mais do que o proposto.

Escolhas de Draft não faltam. Isso porque o Nets tem mais de dez escolhas de primeira rodada para os próximos anos, sendo mais de 15 de segunda rodada. Além disso, Cam Johnson e Dorian Finney-Smith podem ser trocados apenas na trade deadline. O desespero dos contenders pode levar as escolhas de Draft que o acordo de Dennis Schroder para o Warriors não rendeu para o Nets.

