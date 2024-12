Com Ben Simmons titular, técnico do Nets projeta mudança

Com a troca de Dennis Schroder, que foi para o Golden State Warriors, a escalação do Brooklyn Nets deve mudar. Assim, o time deve atuar com Ben Simmons como armador titular e o técnico Jordi Fernandez projetou como o estilo de jogo do Nets deve sofrer alterações.

“Schroder estava entre os dez armadores mais lentos da NBA”, disse Fernandez. “Ritmo não significa que você é melhor ou pior, mas Ben é o 18º mais rápido. Então, vamos tentar jogar mais rápido. A bola vai voar. Ele vai acelerar. Ele vai lançar à frente”, comentou.

As projeções de mudança de estilo do técnico mostram que ele confia em Ben Simmons para ser titular do Nets no resto da temporada. Espera-se, porém, que a franquia ainda faça várias trocas. Isso porque Brooklyn está em processo de reconstrução.

Ficou claro, ao trocar Mikal Bridges, que o objetivo do Nets buscar uma escolha alta no Draft de 2025 da NBA. No entanto, o time começou a temporada conseguindo algumas vitórias em jogos difíceis. Schroder, Cam Thomas, Cameron Johnson e Dorian Finney-Smith se destacaram como boas peças para times que querem vencer.

Dessa forma, como o objetivo de Brooklyn é exatamente o contrário, as trocas começaram. Schroder foi o primeiro a sair, mas há rumores de que a gestão da franquia está disposta a ouvir propostas pelos seus outros jogadores. Além disso, os outros nomes que ainda estão na equipe podem com certeza ser valiosos para vários times ao redor da liga.

Cam Thomas é um pontuador versátil e de alto volume. Embora não seja brilhante na defesa ou armando jogadas, consegue garantir que irá criar os próprios arremessos. Cam Johnson está com médias de 18.2 pontos e 43.2% da linha de três, além de ser uma sólida peça defensiva, assim como Finney-Smith, que também é especulado ao redor da liga.

Então, com o caminho livre para ter mais a bola e ser mais importante, Ben Simmons tem sua grande chance de retornar aos holofotes da liga. O armador foi All-Star três vezes seguidas entre as temporadas 2018/19 e 20/21, mas uma série de lesões, problemas psicológicos e sua troca para Brooklyn o fizeram cair de produção. Hoje, Simmons é uma sombra do grande armador e defensor que já foi.

Contudo, com seu contrato expirando ao final da temporada, o jogador também pode ser trocado. Afinal, em uma manobra financeira, times da NBA podem optar por adquirir Simmons com a finalidade de abrir espaço salarial para a próxima temporada. Embora ainda não hajam conversas nesse sentido, é uma movimentação bastante comum, e que pode se repetir no caso do armador.

