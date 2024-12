Utah Jazz estaria disposto negociar titulares do elenco

O Utah Jazz tem a segunda pior campanha do Oeste na atual temporada. Desse modo, a equipe desponta como uma das favoritos à primeira escolha do Draft, enquanto segue em reconstrução do seu atual time. Diante disso, de acordo com Tim MacMahon, da ESPN, o Utah Jazz está disposto a negociar titulares do seu elenco.

“O Jazz deve ser ativo no mercado de trocas, caso surja o negócio certo por Collin Sexton, Jordan Clarkson e John Collins. No entanto, como o armador tem mais um ano de contrato e a franquia acumulou 13 escolhas de primeira rodada, não há urgência para se desfazer dos titulares”, informou o jornalista.

Sexton é o nome mais atrativo entre os titulares do elenco do Utah Jazz disponíveis para troca. Na atual temporada, o armador tem médias de 16.3 pontos, 3.2 rebotes e 41.8% de aproveitamento de três pontos.

Além disso, seu impacto salarial é de US$ 18.4 milhões nesta temporada e US$19.2 milhões na seguinte. Desse modo, ele é considerado um candidato ideal para trocas, em um caso semelhante ao de Dennis Schroder, que deixou o Brooklyn Nets para o Golden State Warriors.

Clarkson, por sua vez, também tem dois anos restantes e é um dos melhores sexto homens da NBA. Em 2024/25, ele tem médias de 15.6 pontos, 3.9 rebotes e 3.7 assistências. Collins, por fim, tem 18.1 pontos e 8.2 rebotes, com uma opção contratual para 2025/26.

A disponibilidade dos três jogadores concretiza a reconstrução do Jazz. Nos últimos anos, a equipe vem trabalhando com campanhas medianas e elencos pouco estrelados, de olho em acumular escolhas de Draft.

Walker Kessler

Outro nome que pode ser negociado é Walker Kessler. De acordo com o site HoopsHype, a franquia até definiu o preço pelo jogador. O pivô, visto como um dos melhores defensores de garrafão da NBA, é objeto de desejo de diversos times, incluindo o Los Angeles Lakers. Mas para conseguir ter o jogador no elenco, os interessados terão que envolver duas escolhas de primeira rodada do Draft no acordo.

O camisa 24 tem médias de 11.2 pontos, 10.7 rebotes e 2.9 tocos por jogo. Agora titular no garrafão do Jazz, Kessler melhorou em todos os quesitos em relação à última temporada.

E Markkanen?

Por fim, Lauri Markkanen é um caso distinto. Embora o melhor jogador do elenco, ele não deve sair para a sequência da reconstrução. Na última agência livre, inclusive, ele assinou por cinco anos pelo valor de US$ 220 milhões e afastou interesses de Golden State Warriors, Los Angeles Lakers e Sacramento Kings.

Na atual temporada, o finlandês tem médias de 18.3 pontos e 6.3 rebotes, além de aproveitamento de 38.3% do perímetro.

