Draymond Green avalia duelo com Luka Doncic: “Parece indiferente”

Luka Doncic dominou o Golden State Warriors de Draymond Green e Stephen Curry com grande atuação pelo Dallas Mavericks. Então, o esloveno foi o craque da partida com um triplo-duplo incrível de 45 pontos, 11 rebotes e 13 assistências. Além disso, o grande jogo de Doncic garantiu o oitavo triunfo de sua equipe nos últimos nove jogos.

Sobretudo, a atuação de Luka Doncic chamou a atenção de Draymond Green, astro do Warriors. O camisa 23 destacou a postura do astro do Dallas Mavericks.

“Tipicamente sérvio. Bem, ele não é sérvio, é esloveno, mas é quase a mesma coisa. Eles têm essa atitude despreocupada. Só falam quando acertam os maiores arremessos, mas, na maior parte do tempo, parece indiferente”, disse Green. “Eles estão te destruindo, mas parecem tranquilos. Sempre é divertido jogar com ou contra grandes jogadores. Você quer ver o que pode fazer para parar caras como o Luka”.

À primeira vista, essa não foi a primeira vez que Green comentou sobre a ótima fase do Dallas Mavericks. Antes do duelo deste domingo (15), a estrela do Warriors focou seus elogios em Kyrie Irving. Em seguida, Draymond explicou que acha o veterano um jogador completo no ataque, mais até do que Luka Doncic.

“Por mais louco que isso pareça, Luka tem mais deficiências ofensivas do que Kyrie. E isso é loucura de se dizer, porque Luka é um dos jogadores mais habilidosos, um dos melhores que já vimos. Mas, tipo, Luka não arremessa de catch-and-shoot tão bem quanto Kyrie faz”.

De fato, o poder ofensivo do Dallas Mavericks com Doncic e Irving não é algo a ser subestimado. Nesse sentido, a dupla já carregou a franquia até à decisão da NBA na última temporada, onde acabaram superados pelo Boston Celtics de Jayson Tatum. Porém, o Mavericks trouxe o reforço de Klay Thompson neste ano. Dessa forma, a franquia é uma das mais embaladas da temporada, chegando ao quarto lugar do Oeste.

Por fim, Luka Doncic segue atuando em grande nível e vem ganhando posições na corrida pelo MVP da temporada da NBA. Apesar de Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo liderarem, o esloveno já aparece no sexto lugar. Sendo assim, caso o armador continue somando ótimos jogos e leve o Mavericks até as primeiras posições do Oeste, Doncic pode ganhar mais espaço na discussão pelo prêmio de melhor jogador da liga em 2024/25.

