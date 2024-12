Luka Doncic e Jayson Tatum têm construído uma rivalidade saudável nos últimos anos. Afinal, os dois são dos melhores jogadores jovens da NBA, e sofrem comparação de fãs e analistas. No entanto, Quinn Cook bateu o martelo após o jogo do Dallas Mavericks contra o Oklahoma CIty Thunder, na última terça-feira (10). Para o ex-jogador, Doncic devia parar de ser comparado com Tatum.

“Ele é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos, mas vi ele desistir do time hoje à noite. Parem de comparar Luka Doncic com Jayson Tatum. Não chega nem perto”, disse Cook, que jogou por Dallas na temporada 2016/17.

O Mavs perdeu para o Thunder e foi eliminado da Copa NBA. Entretanto, após a partida, o assunto foi a performance de Doncic. Isso porque o astro teve somente 16 pontos, 11 rebotes e cinco assistências. Além disso, seu aproveitamento de quadra foi de apenas 33.3%.

Publicidade

Essa não é a primeira vez que o esforço e a linguagem corporal de Doncic são alvo de críticas. Embora seu talento seja claro, os críticos destacam suas frustrações durante os jogos. Ademais, a falta de esforço defensivo também é mencionada. Contra o Thunder, essas questões ressurgiram. Então, o Mavs não encontrou seu ritmo e Doncic não conseguiu motivar sua equipe.

Leia mais!

Após um início lento de temporada, Doncic agora registra médias de 28.1 pontos, 8.4 rebotes e 7.9 assistências, com 44.6% nos arremessos de quadra e 34.4% nas bolas de três. Sob sua liderança, o Dallas Mavericks subiu para a quarta posição na Conferência Oeste, com 16 vitórias em 25 jogos.

Publicidade

Em contraste, Jayson Tatum segue sendo dominante pelo Boston Celtics. A equipe tem sido uma força na Conferência Leste, com a dominância do seu principal astro nos dois lados da quadra servindo como base para o sucesso. Os comentários de Cook destacam um debate mais amplo sobre o protagonismo dos dois em suas franquias.

Tatum tem sido excepcional pelo Boston Celtics. Afinal, o craque tem médias de 28.2 pontos, 8.9 rebotes e 5.7 assistências, com 45.3% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 36.4% nas bolas de três. Seu jogo impulsionou a franquia a um recorde de 19 vitórias em 24 jogos.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA