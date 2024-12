De acordo com Anthony Irwin, do portal Clutch Points, o Los Angeles Lakers deve ir atrás de um pivô em troca com outro time da NBA nos próximos dias. A equipe tem sofrido com a posição. Afinal, Anthony Davis, que já declarou preferir jogar como ala-pivô, mas tem sido usado como referência no garrafão. O nome ideal para a diretoria do Lakers seria Jonas Valanciunas, do Washington Wizards.

Valanciunas pode ser trocado a partir do próximo domingo (15). O atleta, que assinou com o Wizards na última offseason, é um dos maiores nomes para trocas da temporada. Isso porque Washington está em processo de tank e o lituano pode render boas escolhas de Draft e ativos futuros para a equipe.

“Fontes da liga acreditam que Pelinka verificará o preço de Jonas Valanciunas no dia 15 de dezembro, quando ele se tornar elegível para troca. Então, a crença em toda a liga é que o Washington Wizards estará aberto a essas conversas. O fator decisivo será Los Angeles”, disse o jornalista.

Sobre o pacote estipulado para a troca, analistas especulam que o Lakers pode enviar nomes como D’Angelo Russell, Chris Wood, Gabe Vincent, além de escolhas de segunda rodada. Da mesma forma, é acredita-se que Washington também quer trocar Valanciunas, mesmo jogando bem nesta temporada.

O pivô tem médias de 12.6 pontos e 8.1 rebotes por jogo em 20.3 minutos em quadra. Vindo do banco para dar espaço ao titular Alex Sarr, o lituano apresenta uma presença sólida no garrafão e em pick and rolls. Então, a adição daria o que o time angelino procura.

O Lakers tem 13 vitórias e 11 derrotas na NBA e necessidade de troca por um pivô se faz cada vez mais clara. Davis, o titular da posição, prefere jogar com mais liberdade e sem precisar ficar “colado na cesta”. Além disso, o pivô reserva, Jaxson Hayes, não é consistente.

Assim, a equipe utiliza rotações com Rui Hachimura ou LeBron James como, em teoria, pivôs. Embora possa até funcionar em certos momentos do jogo, não é o plano do técnico JJ Redick. Dessa forma, o GM da franquia, Rob Pelinka, entende que precisa ir atrás de Valanciunas.

Outros candidatos a troca pelo jogador incluem Golden State Warriors e Indiana Pacers. O Warriors, mesmo tendo Kevon Looney, também procura reforço para o garrafão. O Pacers, por sua vez, perdeu todos seus pivôs com lesão e está no mercado atrás de peças para repor.

