Summer League: Alex Sarr flerta com triplo-duplo em vitória

Segunda escolha do Draft de 2024 da NBA, Alex Sarr dominou o Brooklyn Nets em vitória do Washington Wizards na Summer League por 102 a 96. Nesse domingo (13), o francês flertou com o triplo-duplo ao somar 16 pontos, 12 rebotes e oito tocos. Enquanto isso, o calouro Tre Johnson foi o cestinha do time de Washington, com 21 pontos. Por outro lado, o pivô Drew Timme liderou o Nets com 30 pontos. Já o novato russo Egor Demin teve 12 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.

Alex Sarr, de 20 anos, teve uma temporada de altos e baixos no Wizards. Por isso, a comissão técnica e ele acertaram sua participação no torneio de verão em 2025. Sarr ainda contou com outros colegas que atuaram em 2024/25, como Kyshawn George (dez pontos, nove rebotes, seis assistências e cinco roubos de bola) e Bub Carrington (17 pontos, seis rebotes e três passes decisivos) diante do Nets.

Já no time do Brooklyn, Egor Demin acertou quatro das dez tentativas nos arremessos de três, uma de seus maiores problemas antes do Draft de 2025. Vale lembrar que a inconstância no quesito gerou críticas ao Nets por usar a oitava escolha no recrutamento. Na estreia da Summer League contra o Oklahoma City Thunder, Demin converteu duas em cinco. Ou seja, até aqui, ele tem 40% de aproveitamento (seis em 15).

Além da grande performance de Alex Sarr na Summer League, o torneio teve mais sete jogos no domingo.

Asa Newell e Nikola Djurisic lideraram o Atlanta Hawks na vitória sobre o Phoenix Suns por 98 a 80 para deixar o time na briga pelas semifinais da Summer League. Enquanto Newell somou 18 pontos e 11 rebotes, o sérvio nascido na belga ficou com 16 pontos e quatro assistências. Quadragésima terceira escolha do Draft de 2024, passou a última temporada no College Park Skyhawks, da G League, mas vai fazer parte do elenco principal em 2025/26. Por outro lado, Koby Brea (15 pontos e seis rebotes) e Oso Ighodaro (18 pontos, nove rebotes e três roubos de bola) foram os melhores do Suns.

Enquanto isso, o Detroit Pistons bateu o Houston Rockets por 98 a 83 com 23 pontos e seis assistências de Daniss Jenkins na Summer League. Reed Sheppard, terceira escolha do Draft 2024 da NBA (18 pontos e quatro roubos de bola), foi o melhor de Houston.

Já o Boston Celtics superou o New York Knicks, apesar de Kevin McCullar fazer 30 pontos pelo time de Nova York. Aliás, ele foi o único jogador do Knicks no segundo jogo da Summer League a anotar dez pontos ou mais. Charles Bassey liderou o Celtics vindo do banco com 22 pontos, 13 rebotes e três tocos, enquanto Baylor Scheierman somou 16 pontos, oito rebotes e oito assistências.

Outros jogos da Summer League 2025

Toronto Raptors 89 x 96 Orlando Magic

TOR: Collin Murray-Boyles, oito pontos, sete rebotes, três roubos

ORL: Jase Richardson, 19 pontos

Miami Heat 72 x 92 Cleveland Cavaliers

MIA: Kel’el Ware, 21 pontos, nove rebotes, três tocos

CLE: Jaylon Tyson, 21 pontos, seis rebotes, cinco assistências

Milwaukee Bucks 91 x 106 Los Angeles Clippers

MIL: Bogoljub Markovic, 14 pontos

LAC: Patrick Baldwin, 23 pontos, 13 rebotes, três roubos

Golden State Warriors 103 x 93 Utah Jazz

GSW: Gabe Madsen, 22 pontos

UTA: Kyle Filipowski, 21 pontos, seis rebotes

