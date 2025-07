Cooper Flagg: “Minha mãe deve estar brava pelos lances livres”

Cooper Flagg foi o grande destaque do Dallas Mavericks diante do San Antonio Spurs, mas os cinco lances livres perdidos devem causar a ele um “puxão de orelhas”. O jovem anotou 31 dos 69 pontos do Mavs na derrota para o Spurs por 76 a 69. Apenas Miles Kelly (11) e ele superaram a barreira dos dez. No entanto, Flagg sabe que será muito cobrado.

Em entrevista após o jogo, Cooper Flagg falou que a mãe dele o cobraria por isso. Afinal, seus pais possuem um longo histórico no basquete.

“Eu estou apenas confiando em todo o trabalho. Arremessei muito, como no primeiro jogo, eu fui um pouco melhor nos lances livres hoje (ontem), mas ainda errei muitos”, disse Flagg. “Eu sei que a minha mãe não está muito feliz com isso. Estou apenas tentando ir para a linha do lance livre, indo para a cesta, eu acreditei em todo o trabalho”.

Na estreia da NBA 2K26 Summer League, Flagg não teve muitos lances livres. Ele errou o único que tentou. Então, contra o Spurs, o ala fez oito em 13. Ou seja, até aqui, possui 57.1% de aproveitamento, muito pouco para os índices da liga.

Kelly, a mãe de Cooper Flagg jogou basquete universitário por Maine, onde chegou a ser capitã do time e campeã regional. Em seu terceiro e último ano, ela acertou 84.4% dos lances livres. Ou seja, o jovem sabe que as cobranças são normais em casa.

Cooper Flagg nasceu em uma família de ex-jogadores de basquete, enquanto sempre recebeu instruções sobre vários de seus fundamentos básicos no esporte, como defesa, arremesso e, claro, os lances livres. Seu pai, por exemplo, jogou por muitos anos. Enquanto isso, Ace, o irmão gêmeo de Cooper, vai iniciar sua carreira no basquete universitário por Maine em 2025/26.

Primeira escolha do Draft da NBA, Cooper Flagg vem jogando mais com a bola nas mãos, iniciando vários lances no ataque. Afinal, o técnico Jason Kidd disse que pensa em usar o jovem como armador do Mavericks por conta da ausência de Kyrie Irving em boa parte da próxima campanha. O Mavs, enquanto isso, assinou com D’Angelo Russell para a função.

O próximo jogo de Cooper Flagg é nesta segunda-feira (14), às 19h (horário de Brasília) diante do invicto Charlotte Hornets. Vale lembrar que apenas os quatro melhores times da Summer League vão às semifinais, após quatro partidas. Por enquanto, até antes do início da rodada deste domingo, cinco times venceram dois embates: San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves, além do Hornets.

