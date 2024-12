Boletim de rumores e trocas da NBA (07/12/2024)

Bem-vindo à edição de 07 de dezembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Rivais apostam que Pacers vai renovar com Myles Turner

Você pode não saber, mas Myles Turner está prestes a completar 600 jogos pelo Indiana Pacers. E esse número ainda deve aumentar nos próximos anos. Embora o pivô vá ser agente livre no fim da temporada, a aposta é que ele vai seguir na única franquia que defendeu na NBA. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, todos creem em uma renovação de contrato entre as partes.

“Myles, a princípio, está no último ano de um contrato que lhe rende US$20 milhões. Há algumas equipes que sempre quiseram a sua aquisição, mas a visão geral é que Indiana quer mantê-lo”, resumiu o jornalista. O pivô foi titular nos 21 jogos que disputou nessa temporada, com médias de 15,5 pontos e 7,4 rebotes. Ele converte, além disso, quase 40% dos seus arremessos de longa distância.

Dirigentes creem que Hornets pode trocar Vasilije Micic

Depois de um início difícil no Oklahoma City Thunder, o veterano Vasilije Micic encontrou espaço para jogar no Charlotte Hornets. Mas será que o armador de 30 anos tem lugar na reconstrução do elenco da franquia em longo prazo. Vários dirigentes apostam que não. De acordo com Michael Scotto, do HoopsHype, o veterano virou um nome muito monitorado nos bastidores da liga.

A situação salarial do sérvio, em particular, teria apelo entre várias equipes. Ele recebe US$7,7 milhões em salários na atual campanha. Então, na próxima temporada, os seus pouco mais de US$8 milhões vão ser opção do time. Não há informações, por enquanto, sobre os possíveis interessados nos serviços do duas vezes campeão da Euroliga.

Blazers recebe consultas para trocar pivô australiano

Não é segredo para ninguém que pivôs estão disponíveis para troca no Portland Trail Blazers. Robert Williams está na pauta de vários times, enquanto especula-se que a franquia gostaria mesmo de negociar Deandre Ayton. Mas parece que tem um outro nome nessa história também. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, a equipe recebeu consultas por Duop Reath.

“Ainda é cedo na temporada, mas soube que Portland já recebeu ligações sobre Duop. Um executivo da conferência Oeste me disse que ele é ‘realmente interessante’ como reforço”, noticiou o repórter. Por causa do excesso de pivôs no elenco, Reath está fora da rotação do Blazers. Por isso, atuou menos de 60 minutos na campanha.

Alta cúpula do Nets pode “vetar” troca de Cam Thomas

Cam Thomas é um dos destaques do Brooklyn Nets nessa temporada. Por isso, a notícia de que o ala-armador estaria disponível para trocas pegou muitas pessoas de surpresa. A expectativa, a princípio, é que ele fosse a peça central (de momento) da reformulação do time. E, aliás, ainda pode ser. De acordo com Michael Scotto, do HoopsHype, a alta cúpula nova-iorquina gostaria que o garoto ficasse.

“Todos os jogadores da franquia estão disponíveis nesse momento, pois o time está no início de um processo de reconstrução de elenco. Mas vale ressaltar que várias fontes apontam que o dono Joe Tsai é muito fã de Cam. Muito fã. O técnico Jordi Fernandez, além disso, já fez elogios aos ‘superpoderes’ do jovem como pontuador”, contou o experiente jornalista.

Thomas, por enquanto, não vem atuando porque se recupera de uma lesão na coxa esquerda. O jogador de 23 anos disputou 17 jogos nessa temporada, com médias de 24,7 pontos e 3,4 assistências.

Em transição

– Para começar, o retorno de Johnathan Motley ao basquete dos EUA durou bem pouco tempo. O ala-pivô rescindiu o seu contrato com a G League e, assim, acertou a sua volta ao Hapoel Tel Aviv (Israel) até 2026.

– O pivô Day’Ron Sharpe, por sua vez, é mais um jogador com permanência incerta no Brooklyn Nets. O futuro agente livre restrito deve perder espaço no time quando voltar de lesão, enquanto vários rivais monitoram a sua situação na franquia.

– Grant Williams está fora da temporada, mas, mesmo assim, rendeu um ativo para o Hornets nos próximos meses. A NBA confirmou a cessão de uma exceção salarial para o time usar até março no valor de US$6,5 milhões.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 07/12, você lembra de Nick Johnson? Pois o ex-armador do Houston Rockets está de malas prontas para a Polônia, onde vai jogar pelo Trefl Sopot.

