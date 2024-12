De acordo com ESPN, Warriors procura troca por astro da NBA

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Golden State Warriors mira uma troca na NBA. Porém, não qualquer uma. A equipe de San Francisco deseja um astro para jogar ao lado de Stephen Curry e Draymond Green. A necessidade é vista após o time mostrar potencial na disputa da Conferência Oeste em 2024/25.

“O Warriors está realmente à procura de uma troca por um astro na NBA, que pontue ao lado de Curry”, informou o jornalista da ESPN. “O futuro da equipe será moldado nas próximas semanas, antes do prazo de trocas. A pergunta central é: como eles podem conquistar mais um título com Curry e Green? Isso é o objetivo principal”, acrescentou.

A diretoria enxerga que o time precisa de um outro pontuador. Não só Curry. Na temporada, afinal, o astro é o único com média de 20 pontos ou mais, com 22.6. Enquanto isso, Andrew Wiggins e Jonathan Kuminga tem 17.5 e 14.8 pontos, respectivamente. Números que não são satisfatórios para um “segundo pontuador”.

A franquia, inclusive, tentou corrigir isso durante a última offseason. Entre os alvos, estavam Lauri Markkanen e Paul George. Porém, nenhum dos negócios prosseguiu e os dois não estarão disponíveis a tempo do prazo de trocas. Diante disso, surge um provável interesse em Zach Lavine, do Chicago Bulls.

Antes da temporada, Jake Fischer, no The Stein Line, confirmou que o Warriors considerou uma negócio pelo astro. Mas as conversas não avançaram e a franquia desistiu. De olho em uma troca, entretanto, o desejo antigo poderia reaparecer.

Por outro lado, Charania indicou também que o Warriors pode encontrar um astro dentro do próprio elenco. E o nome seria Kuminga. Enquanto ainda é usado como reserva, o ala-pivô mostra lapsos de que pode ser um jogador de qualidade. Contra o Houston Rockets, por exemplo, ele marcou 33 pontos e liderou o time a vitória sem Curry e Green.

“Ele mostra que, à medida que seu papel aumenta, suas estatísticas também evoluem”, comentou Charania. O jornalista, entretanto, recordou dos problemas do jogador com Steve Kerr, que podem minar a possibilidade de maior espaço na rotação. “A relação entre os dois tem sido um ponto de atenção. Como ele se encaixa com Curry e Green em quadra também é um ponto para se observar”, concluiu Shams.

