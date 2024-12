Com surpresas, NBA atualiza Corrida ao MVP

A Corrida para o MVP da NBA apresentou algumas surpresas em sua última atualização. De acordo com o site oficial da liga, o grego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) subiu para o segundo lugar, enquanto Karl-Anthony Towns (New York Knicks) deu um grande salto na briga. Mas a primeira posição ainda fica com o três vezes vencedor do prêmio, Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Apesar de o Nuggets fazer uma campanha apenas intermediária no momento (oitavo no Oeste), Jokic tem produção fantástica. Por enquanto, o sérvio registra média de triplo-duplo. São 29.9 pontos, 13.4 rebotes e 10.9 assistências. Mas mais que isso, nos 17 jogos em que atuou, Denver venceu dez deles. Ou seja, 58.8% deles. Só aí, já seria suficiente para o time ficar com a sexta posição na conferência.

Enquanto isso, o Bucks de Antetokounmpo saiu das últimas posições do Leste e já ocupa o quinto lugar. O duas vezes MVP da NBA faz 32.6 pontos, 11.6 rebotes e 6.6 assistências até aqui. Milwaukee, por outro lado, segue com problemas. Apesar de vencer sete jogos de forma consecutiva, cinco deles foram em cima de times com campanhas negativas. Os outros dois triunfos foram sobre Miami Heat (dez vitórias e dez derrotas) e Houston Rockets.

Mas para que Antetokounmpo chegasse ao segundo lugar, ele superou Jayson Tatum, do Boston Celtics. Apesar de a ótima campanha de Tatum e Celtics não ser uma das surpresas da NBA até aqui, o astro caiu para o terceiro lugar na Corrida para o MVP.

De acordo com a NBA, Tatum teve performances abaixo do normal recentemente. Contra Cleveland Cavaliers e Miami Heat, por exemplo, o jogador acertou apenas 18 dos 49 arremessos. Ou seja, 36.7% de aproveitamento nos de quadra. De qualquer forma, o ídolo de Boston segue fazendo uma grande temporada, com 28.4 pontos, 8.6 rebotes, 5.6 assistências e 37.4% de três.

Com a grande campanha do Orlando Magic, mesmo sem Paolo Banchero, Franz Wagner aparece na lista. O alemão vem liderando a equipe da Flórida a 16 vitórias em 24 jogos.

Por fim, Karl-Anthony Towns, que sequer estava entre os dez melhores da última semana na Corrida para o MVP da NBA, é uma das surpresas. Ele ocupa o quinto lugar no momento, especialmente pelo fato de o Knicks vencer nove das últimas 11 partidas, incluindo quatro consecutivas no momento. Towns produz 25.2 pontos, 13.2 rebotes, 3.0 assistências e 45% de três.

Confira a lista

10. Victor Wembanyama

9. Donovan Mitchell

8. Luka Doncic

7. Anthony Davis

6. Franz Wagner

5. Karl-Anthony Towns

4. Shai Gilgeous-Alexander

3. Jayson Tatum

2. Giannis Antetokounmpo

1. Nikola Jokic

