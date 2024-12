NBA: Destaque do Bulls seria alvo de troca no Lakers

Os rumores de troca da NBA seguem em alta, especialmente envolvendo times como Chicago Bulls, Golden State Warriors e, claro, o Los Angeles Lakers. Apesar de o time de San Francisco perder cinco jogos consecutivos, a classificação às semifinais da Copa NBA serve como alento. Por outro lado, a equipe de Los Angeles vive um momento muito ruim e deve partir para negociações. O ponto é: com quem?

De acordo com vários rumores, incluindo de Shams Charania, da ESPN, o Lakers quer mesmo é fazer troca por um pivô. Seria uma das prioridades da diretoria, especialmente por conta de um pedido do astro Anthony Davis. Após passar os últimos anos jogando na posição, Davis quer voltar a atuar como ala-pivô, onde tem mais vantagens sobre seus oponentes. O problema principal está no que oferecer.

Nas últimas semanas, o nome de Jonas Valanciunas foi um dos mais fortes nas especulações. Afinal, o jogador do Washington Wizards possui um contrato “agradável” para troca e tem o fato de que ele estava na “lista” de LeBron James para a offseason do Lakers.

Publicidade

Mas mais recentemente outro jogador apareceu: Nikola Vucevic. O jogador do Bulls seria alvo de troca para o Lakers antes mesmo da trade deadline da NBA. Mas o que o time californiano daria é um problema.

Isso porque a direção do Bulls quer fazer o time ficar mais jovem após a troca. Hoje, o Lakers não enviaria jogadores tão novos como Chicago gostaria. Então, talvez, fosse necessário que outra franquia participasse.

Leia mais

Vucevic tem um contrato razoavelmente bom para troca no Bulls. Ele vai receber US$20 milhões em 2024/25, além de US$21.5 milhões na próxima campanha. Ou seja, é bom para qualquer time que queira aproveitar o talento ofensivo do jogador de 34 anos.

Publicidade

Mas o que o Lakers teria a oferecer hoje e o Bulls aceitaria?

Aí é a questão, pois é necessário envolver jovens talentos e contratos expirantes.

Então, o Lakers poderia enviar Max Christie (21 anos, US$7.1 milhões), Jarred Vanderbilt (25 anos, US$10.7 milhões com uma opção do time) e Christian Wood (29 anos, US$3 milhões e uma opção do time). Além disso, ao menos uma escolha de Draft de primeira rodada.

Publicidade

Apesar de Wood não fazer parte do projeto do “novo Bulls”, seu acordo é expirante. Portanto, não seria exatamente um problema. Mas Vanderbilt é um ala-pivô que consegue marcar múltiplas posições, algo que a direção de Chicago gosta muito. Por fim, tem Christie, que é um jovem talentoso e com contrato baixo por mais três anos. Para ter uma ideia, seu acordo vai valer, no máximo, US$8.8 milhões em 2027/28.

Não que seja a troca do sonhos para o Bulls, mas existe a chance de dar certo para os dois lados. Outro time que poderia negociar com Chicago seria o Memphis Grizzlies, até para que Zach Edey não tenha tanta pressa para se desenvolver.

Na atual temporada da NBA, Vucevic vem sendo uma grata surpresa para o Bulls. Afinal, com médias de 21.7 pontos, 9.9 rebotes e aproveitamento de 46.8% de três, Chicago não esperava tanto assim. Apesar de não ser um grande defensor, o Lakers teria outras peças para fazer sua cobertura.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA