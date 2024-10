Lakers quer reforço antes da temporada da NBA, diz jornalista

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, a diretoria do Los Angeles Lakers estaria preparando uma troca. Apesar de a equipe californiana não ter feito nenhuma movimentação de peso até aqui, as chances existem. Então, o Lakers tentaria fechar uma negociação para receber um reforço antes mesmo da temporada 2024/25 da NBA.

Enquanto LeBron James e Anthony Davis comandam o time de Los Angeles, a diretoria acredita que é necessário um novo nome no elenco. Aliás, o próprio Davis vem pedindo por um pivô titular para que possa voltar a jogar em sua posição original, de ala-pivô. Mas existem alguns problemas no grupo por conta de lesões. No momento, Jarred Vanderbilt e Christian Wood estão fora. Eles seriam peças importantes para uma eventual troca.

Isso porque Vanderbilt vai receber US$10.7 milhões 2024/25. Por outro lado, Wood tem um expirante de US$3 milhões. Apenas como referência, Jonas Valanciunas, no Washington Wizards, terá US$9.9 milhões na próxima temporada. O lituano é um dos nomes mais especulados, de acordo com rumores. Apesar de ele ter fechado com o Wizards na offseason, já está apto para uma negociação.

Outra opção seria o Lakers trazer um reforço envolvendo Rui Hachimura enquanto a temporada 2024/25 da NBA não começa. Neste caso, seria importante que ao menos Vanderbilt esteja saudável para ser reserva imediato de Davis. O japonês vai receber US$17 milhões na nova campanha, algo que somado aos valores de Wood, seria possível trocar por Nikola Vucevic, do Chicago Bulls.

“De acordo com fontes, o Lakers vem explorando uma adição por um pivô ao seu elenco”, afirmou Charania. “Não existe um prazo exato, mas a equipe busca opções no mercado. O quanto antes, melhor”.

No momento, o Lakers conta ainda com Jaxson Hayes e Christian Koloko para o garrafão. No entanto, este último ainda não foi liberado pelos médicos da NBA após ficar toda a temporada 2023/24 de fora por conta de um coágulo.

A direção do Lakers pensa em abrir negociações por outros jogadores. Mas não seriam apenas pivôs. Tudo depende de como a equipe vai atravessar os primeiros meses de temporada. Neste caso, os nomes mais indicados seriam Zach LaVine (Chicago Bulls), Kyle Kuzma (Washington Wizards), Chris Paul (San Antonio Spurs) e De’Andre Hunter (Atlanta Hawks). O problema, entretanto, está nos valores.

Enquanto LaVine recebe acima de US$40 milhões, Kuzma e Hunter terão salários superiores a US$20 milhões. Por fim, Paul parece uma eventual solução, com US$11 milhões.

Seja como for, qualquer troca que o Lakers fizer sem ser por jogador de garrafão, só aconteceria perto da trade deadline.

