ESPN projeta chance de título da NBA para o Lakers em 2024/25

Quais as chances de o Los Angeles Lakers vencer o título da NBA em 2024/25? Embora não seja favorita, a equipe certamente é cotada. Afinal, conta com LeBron James e Anthony Davis. De acordo com a ESPN, a franquia é a 13ª entre 16 que podem competir realistiamente pelo campeonato, com chance de 1,5% de vencer e 4% de chegar às finais.

A lista, inclusive, conta com times até então não cotados à frente do Lakers na disputa pelo título da NBA em 2024/25. O Memphis Grizzlies, por exemplo, tem 2,6%, mesmo em uma temporada cheia de dúvidas. O Miami Heat, por sua vez, aparece em nono lugar, com 3,8%, embora Jimmy Butler ainda passe por questionamentos. Por fim, o Sacramento Kings tem uma ligeira vantagem, com 1.6%.

É difícil imaginar que um elenco com LeBron e Davis possa estar atrás das equipes citadas. No entanto, o problema do Lakers está na sua profundidade. A segunda unidade, afinal, não conta com nomes que consigam manter o nível dos principais jogadores. Além disso, titulares como D’Angelo Russell e Rui Hachimura não passam a confiança necessária.

Por fim, as chances são baixas pelo nível da Conferência Oeste. O atual vice-campeão, Dallas Mavericks, se reforçou com Klay Thompson. O Oklahoma City Thunder, por sua vez, adicionou os veteranos Isaiah Hartenstein e Alex Caruso ao talentoso núcleo jovem. Já Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves seguem como candidatos ao lado das outras duas.

Entre as emergentes, o Golden State Warriors também conseguiu reforços melhores que o Lakers. Embora Thompson tenha saído, Buddy Hield, De’Anthony Melton e Kyle Anderson chegaram. Além disso, New Orleans Pelicans, Houston Rockets e San Antonio Spurs também esperam disputar uma das vagas na pós-temporada.

Mudança com Redick

Apesar de todos os desafios, o Lakers pode crescer sob o comando de JJ Redick. O novo treinador mostrou um trabalho diferente do seu antecessor e parece ter o vestiário sob controle. Nos primeiros dias, por exemplo, ele realizou mudanças drásticas no estilo de treinamento do time, com mais jogadas de um contra um ou três contra três, segundo Dan Woike, do Los Angeles Times.

“Esses treinos são o primeiro passo na relação entre JJ Redick, sua comissão técnica e os jogadores. A primeira impressão pode dar uma ideia de como o novo técnico vai trabalhar. Os treinos têm envolvido mais basquete ao vivo, como jogos de um contra um e três contra três. Isso é uma novidade. Afinal, com o técnico anterior, o foco era mais em treinos individuais e sem competição”, completou.

Busca por pivô

Outro cenário que podem ampliar as chances do Lakers é a aquisição de um pivô. Desde a agência livre, a equipe tem procurado um titular para a posição, na tentativa de usar Anthony Davis como ala-pivô. Até então, nada havia avançado. Nas últimas semanas, porém, a equipe parece ter se aproximado de um negócio futuro por Jonas Valanciunas.

O pivô assinou recentemente um acordo com o Washington Wizards. A equipe, ainda assim, não deve mantê-lo e pode negociá-lo até o prazo de trocas, em fevereiro de 2025. Desse modo, segundo Eric Pincus, do site Bleacher Report, o Lakers exploraria uma troca tipla com Washington Wizards e Chicago Bulls, em busca do jogador lituano.

