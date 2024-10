Jogadores do Lakers odiavam ser treinados por Darvin Ham

A temporada 2023/24 foi turbulenta para o Los Angeles Lakers. Os jogadores enfrentaram dificuldades em sua relação com o treinador Darvin Ham, enquanto o Lakers sofreu para conseguir vaga no play-in. Vários atletas expressaram descontentamento com o estilo de liderança do técnico.

Ham chegou para trazer uma nova visão ao time. No entanto, a comunicação entre os jogadores e Ham não funcionou como esperado. Muitos atletas se sentiram frustrados com as decisões do treinador. Isso gerou um clima tenso dentro do elenco.

Um dos principais problemas foi a estratégia de jogo. Jogadores como LeBron James e Anthony Davis esperavam um sistema mais flexível para o Lakers. Ham, por outro lado, insistia em um esquema rígido. Então, tal diferença criou conflitos. A falta de entendimento impactou o desempenho da equipe ao longo da campanha.

Os treinos também se tornaram um grande problema. Vários jogadores relataram que as sessões eram intensas, mas muitas vezes sem produção. O excesso de cobranças deixou o ambiente pesado. Alguns atletas se sentiram desmotivados e até exaustos.

Além disso, as decisões sobre minutos em quadra foram questionadas. No documentário Starting 5, por exemplo, foi possível ver LeBron James reclamando das ideias de Ham. Muitos não concordavam com suas escolhas. Tal falta de confiança ajudou a derrubar equipe. Enquanto isso, os jogadores se sentiram inseguros em suas funções.

D’Angelo Russell, por exemplo, falou publicamente de seu relacionamento com Darvin Ham.

Os rumores sobre a insatisfação começaram a circular. Isso gerou rumores, enquanto torcedores e jornalistas tentavam entender a linguagem corporal de atletas e técnico. Mas alguns jogadores do Lakers, como LeBron e Russell, deixavam claro: era impossível ser feliz com Darvin Ham.

Após a temporada, mudanças foram discutidas. Então, a direção optou por demitir Ham. JJ Redick assumiu a função. Mesmo sem experiência no cargo, Redick recebeu o apoio de todos os jogadores do Lakers.

Primeiro, que LeBron James já era seu amigo há muito tempo. Então, Anthony Davis relatou recentemente que teve influência na contratação de Redick.

De acordo com o jornalista Sam Amico, do Amico Hoops, nenhum jogador usou suas redes sociais para uma despedida.

“Nenhum jogador usou sua conta para dar adeus ao antigo treinador. Então, não pode ser concidência”, afirmou.

Ou seja, já que o treinador não tinha respaldo de atletas, a diretoria não quis forçar um terceiro ano sob seu comando. Assim, apareceu o nome de Redick como seu provável substituto.

Agora, Redick precisa transformar o bom ambiente em resultados.

