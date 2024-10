Antigo colega prevê aposentadoria de LeBron James da NBA

Antigo colega de LeBron James na NBA, o ex-jogador Iman Shumpert falou sobre a eventual aposentadoria do astro do Los Angeles Lakers. Perto de completar 40 anos, o maior cestinha da história da liga vai para a sua 22ª temporada profissional. Desse modo, LeBron é o atleta mais velho da NBA em atividade.

Mas, para Shumpert, o ex-companheiro de Cleveland Cavaliers ainda tem “gasolina no tanque”. Ou seja, ele acredita que James vai jogar por mais alguns anos. No entanto, segundo o ex-armador, a aposentadoria de LeBron James está ligada ao crescimento de Bronny, filho do astro e novato do Lakers, na NBA.

“Eu diria que ele joga mais uns três anos. Ele é capaz disso. Provavelmente depois do segundo ano de seu filho. Se ele nos der mais um ano depois disso, legal. Acho que ele vai deixar Bronny passar as primeiras duas temporadas e, assim, chegar a uma conclusão: ‘é, ele conseguiu’. Mas, se Bronny simplesmente detonar em seu primeiro ano, acho que Bron se aposenta ao final desta temporada”, afirmou Shumpert, em entrevista ao site Responsible Gambler (RG).

Além disso, o ex-companheiro de LeBron elogiou o Lakers pela escolha de Bronny no último recrutamento. Pick 55, o primogênito do astro já exibiu, na Summer League, flashes de que pode se tornar um bom defensor na NBA. Mas, na parte ofensiva, o jovem de 20 anos mostra dificuldades. Segundo Shumpert, Bronny pode ser comparado a Lonzo Ball por ser um atleta que joga para o time.

“O Lakers foi inteligente. O garoto sabe jogar basquete, sabe jogar com suas armas. Você pode colocar cinco caras bons no papel, mas não vai funcionar em quadra. Bronny, por exemplo, é tipo o Lonzo Ball. Mesmo tendo seus altos e baixos, ele joga pela equipe. Consegue envolver os companheiros, torná-los melhores. E acho que Bronny faz um excelente trabalho em manter o ritmo sem tirar os companheiros do ritmo. Enfim, ele não dribla muito e joga de forma eficiente”, finalizou.

LeBron tem contrato com o Lakers até o final da temporada 2025/26. Nesse período, ele vai receber US$103,1 milhões em salários. Mas, ao término da próxima campanha, o astro pode abrir mão da temporada final. Vale lembrar que ele fará 40 anos em dezembro.

No Media Day do Lakers, o veterano falou sobre sua forma física e citou que está feliz em jogar ao lado do filho. Além disso, LeBron James revelou que está bem fisicamente e mentalmente, e que não pensa em aposentadoria da NBA.

“Eu me sinto muito bem. Tive um ótimo verão em todos os sentidos. Então, me sinto muito bem fisicamente. Além disso, estou ótimo no aspecto mental, muito afiado e descansado. No fim, estou muito ansioso para começar a temporada. Posso garantir que não pensei muito no futuro ainda ou sobre quando vou parar de jogar, mas estou aqui, muito bem, com o Bronny. Portanto, não vou dar isso como garantido”, prometeu LeBron.

