LeBron James projeta 22ª temporada na NBA: “Estou muito bem”

LeBron James fará história mais uma vez ao começar na temporada 2024/25 que será sua 22ª na NBA. O astro está igualando o recorde de Vince Carter como jogador com mais anos de carreira na liga. Então, no Media Day de apresentação do Los Angeles Lakers para a nova campanha, o craque deixou claro que se sente muito bem e em forma.

Além de falar sobre sua forma física, ele também citou como está feliz em jogar ao lado do filho, Bronny James, e garantiu que ainda não tem uma data marcada para encerrar sua carreira. Vale lembrar que LeBron fará 40 anos em dezembro.

“Eu me sinto muito bem. Tive um ótimo verão em todos os sentidos. Então, me sinto muito bem fisicamente. Além disso, estou ótimo no aspecto mental, muito afiado e descansado. No fim, estou muito ansioso para começar a trabalhar amanhã. Posso garantir que não pensei muito no futuro ainda ou sobre quando vou parar de jogar, mas estou aqui, muito bem, com Bronny. Portanto, não vou dar isso como garantido”, prometeu LeBron.

Em meio às altas expectativas que ainda existem sobre seu jogo e a busca por melhorar um Lakers menos favorito do que o costume em 2024/25, James formará a primeira dupla de pai e filho da história da liga. O veterano garantiu que jogar ao lado de seu filho mais velho lhe dá ainda mais energia para continuar.

“Me dá muita alegria. Eu gosto de jogar, gosto de trabalhar, e poder fazer isso com o meu filho é apenas maravilhoso. Então, isso me dá mais energia para continuar. Estou ansioso para vê-lo crescer”, ressaltou.

Será interessante acompanhar o camisa 23 que, antes da temporada em que vai completar 40 anos, disputou e venceu as Olimpíadas de Paris pela seleção dos EUA. Além da medalha de Ouro, aliás, ele foi eleito MVP do torneio. De acordo com LeBron, isso lhe mostrou que ainda existe muito gás para ele antes do fim da carreira.

“Jogar basquete significativo foi ótimo na realidade. Então, ter sido importante no torneio com a minha idade, com tudo o que eu já joguei de basquete, me mostrou que ainda posso fazer muitas coisas grandes. Eu posso ajudar uma equipe a vencer uma final de NBA ou nos Jogos Olímpicos, e de uma forma significativa. Ter a sensação de que ainda posso fazer isso, foi ótimo”, concluiu o craque.

A missão de LeBron James, no entanto, será dura na Conferência Oeste que deve ser muito disputada na próxima temporada da NBA. A equipe não conseguiu adicionar reforços no mercado, além de jogadores vindos do Draft. As previsões em geral, não tem sido otimistas, colocando a franquia em disputa por uma vaga nos playoffs ou play-in, mas nada muito além.

LeBron renovou seu contrato com a franquia para a nova campanha, recebendo US$48.7 milhões. Ele também tem uma opção de jogador para 2025/26 no valor de US$52.6 milhões. Tem sido a abordagem do veterano nos últimos anos de sua carreira, sempre renegociando novos valores contratuais.

