“LeBron James só está na conversa de GOAT por controlar a mídia”, dispara ex-jogador

Na maioria das discussões, LeBron James é o único jogador que se aproxima de Michael Jordan na conversa de GOAT (maior de todos os tempos) da NBA. Entre alguns comentaristas e ex-jogadores, o astro do Los Angeles Lakers é o favorito no debate. Por outro lado, ainda na maioria das opiniões, é o ídolo do Chicago Bulls quem lidera a preferência dos fãs e analistas.

Para o ex-jogador Kwane Brown, no entanto, não faz sentido incluir LeBron James na conversa de GOAT. Segundo ele, o craque somente está na discussão por seu poder diante da mídia norte-americana. No entanto, entre aqueles com opinião 100% sincera, está longe de ser de fato o maior de todos.

“LeBron James só está na conversa de GOAT por controlar a mídia”, disparou o ex-jogador. “Nenhum jogador da NBA acha que ele é o GOAT. Não importa o quanto você tente mudar iso, dividir ou analisar. Ele tem ótimos números, feitos, seja o que for. Ele tem o melhor seja lá o que for”, ironizou.

Na contramão de Brown, é fato que LeBron está na discussão por suas conquistas. Desde que chegou à NBA em 2003/04, o provou todas as expectativas colocadas em seu jogo. Ao todo, são quatro títulos, dez finais, quatro MVPs e um recorde de 20 seleções para o All-Star Game. Além disso, ele é o maior pontuador da história da liga, com 40.474 pontos.

Com os números, fica claro que ele é o maior adversário de Jordan na discussão. O ídolo do Bulls, por exemplo, conta com seis campeonatos, cinco MVPs e um prêmio de Melhor Defensor da NBA. Diferente de LeBron, porém, o seis vezes campeão jogou somente por 15 temporadas, por conta de duas aposentadorias. Desse modo, apesar de mais conquistas, ele soma 32.292 pontos na carreira.

Ainda assim, Brown insiste que a discussão entre a mídia não é sincera. Incluir LeBron no debate, afinal, é uma forma da imprensa dos EUA gerar cliques com uma conversa que só tem uma resposta: Jordan.

“Nenhum jogador da NBA acredita nisso de coração. Os únicos que acreditam nisso são aqueles que querem um emprego. Aqueles que querem um emprego vão dizer isso. E metade dos outros comentaristas esportivos, se você reparar, em um momento dizem que LeBron é o GOAT, no próximo dizem que MJ é o GOAT. E depois voltam a dizer que LeBron é o GOAT. É só para gerar cliques”, completou.

Como LeBron, Brown surgiu como primeira escolha de um Draft, em 2001, pelo Washington Wizards. Durante 11 anos na liga, contudo, ele jamais conseguiu provar o valor gasto pela franquia em sua escolha. Desse modo, para muitos analistas, ele é considerado uma das maiores decepções da história da NBA.

Desde que aposentou, então, o ex-jogador passou a colecionar críticas a LeBron James. Sua irritação com o astro do Lakers se dá, principalmente, por seu comportamento com os companheiros de equipe. De acordo com ele, o camisa 23 costuma tirar a responsabilidade de si e se comportar mal com os companheiros de equipe.

