Austin Reaves: “Se título da bolha não fosse de LeBron James, ninguém questionaria”

Em entrevista ao canal BustaJack Golf, Austin Reaves defendeu o título da “bolha” da NBA, em 2020, vencido pelo Los Angeles Lakers de LeBron James. Apesar de muitos torcedores considerarem o campeonato daquele ano atípico e com valor menor do que outras edições, o ala-armador discorda. Então, ele ainda atribui esse pensamento ao ódio que seu colega recebe.

“Não é um anel do Mickey Mouse”, afirmou Reaves. “Não quero dizer que foi mais difícil. Todos tiveram o mesmo ginásio para jogar. Então acho que foi a mesma coisa de todo ano. Acredito que se não fosse o LeBron que tivesse vencido, ninguém iria falar nada. Todo mundo odeia o LeBron. Na verdade, todo mundo ama o LeBron, mas ele recebe muito ódio”.

Reaves oferece uma visão de fora sobre o título de 2020. Afinal, ainda estava no basquete universitário. Com a paralisação da temporada pela crise global de saúde e a reabertura dela na “bolha” de Orlando, todos os times tiveram chances iguais para o título. Todos tiveram centros de treinamentos iguais e dividiam a mesma quadra durante os playoffs, não tendo desvantagem de jogar fora de casa e se preocupar com a torcida adversária.

Além disso, não dá para negar que o Lakers era uma das equipes mais fortes. O time estava repleto de bons veteranos, como Rajon Rondo, Kentavious Caldwell-Pope, Danny Green, Dwight Howard, JaVale McGee e mais. Ao mesmo tempo, possuía Anthony Davis fazendo performances de elite ao lado de LeBron James.

Desse modo, a equipe californiana precisou de cinco jogos para vencer todas as suas séries até as Finais da NBA. Os adversários foram o Portland Trail Blazers, de Damian Lillard e CJ McCollum, Houston Rockets, de James Harden e Russell Westbrook, e Denver Nuggets, de Nikola Jokic e Jamal Murray, nesta ordem.

Em seguida, enfrentaram o Miami Heat nas Finais da NBA. O Lakers precisou de seis jogos para superar o time de Jimmy Butler e conquistar o título da bolha. LeBron anotou uma média de 29.8 pontos, 11.8 rebotes, 8.5 assistências, 1.2 roubo de bola em 59.1% de aproveitamento de quadra e 41.7% nas bolas de três durante a série. Desse modo, conseguiu seu quatro MVP das Finais de sua carreira.

Então, Austin Reaves acredita que nem LeBron James, nem o título da bolha merecem ser desmerecidos. Apesar dos playoffs terem acontecido em Orlando, Flórida, o jogador não concorda que o anel de campeão tem menos valor que outros.

