Segundo jornalista, Bronny James vai jogar ao lado de LeBron na estreia do Lakers

Bronny James deve jogar ao lado de LeBron James na rodada de abertura do Los Angeles Lakers. De acordo com Zach Lowe, da ESPN, o técnico JJ Redick pretende escalar e utilizar o jovem armador contra o Minnesota Timberwolves, em 22 de outubro. Desse modo, ele e seu pai serão a primeira dupla de pai e filho a jogar juntos na história da NBA.

“Bronny James vai jogar 100% no jogo de abertura do Lakers, para que ele e LeBron possam ter um momento juntos. Isso vai acontecer, para que eles passem a bola um para o outro ou algo do tipo”, afirmou Lowe.

A estreia do armador, portanto, deve ser protocolar. Afinal, o Lakers deve utilizá-lo principalmente para realizar o sonho de LeBron James em entrar em quadra com o filho. Enquanto isso, não há expectativas para que ele tenha muitos minutos em quadra, com exceção de uma grande partida inaugural pela franquia.

Bronny foi a 55ª escolha do último Draft da NBA. Por USC, o armador teve médias de 4.8 pontos e 2.8 rebotes e 2.1 assistências, se destacando principalmente no lado defensivo da quadra.

Desde a chegada ao Lakers, por outro lado, ele teve seis oportunidades na Summer League. Durante a competição, aliás, ele ampliou suas médias em relação ao universitário, com sete pontos, 3.5 rebotes, 1.5 assistência e um roubo de bola. A melhor partida do jovem armador foi em 18 de julho, quando ele marcou 13 pontos e cinco rebotes.

Ainda com números pouco expressivos, Bronny deve partir para a G League após sua estreia com o Lakers. O próprio técnico do time de desenvolvimento do Lakers, Dane Johnson, já confirmou que os calouros do Lakers devem passar pelo processo, até mesmo Dalton Knecht, 17ª escolha do Draft. A informação havia sido confirmada por Adrian Wojnarowski, ainda em julho.

“A expectativa do time é que ele atue na G League, assim como qualquer prospecto de 19 anos selecionado na segunda rodada do draft. Deve fazer parte do elenco durante a semana inicial para entrar em quadra com o pai. Todos os olhos vão estar voltados para esse evento. Depois, ele vai passar a maior parte do ano na liga de desenvolvimento”, revelou o experiente jornalista.

Bronny, no entanto, revelou não se importar com o ‘rebaixamento’. Em entrevista a Dave McMenamin, também da ESPN, o calouro comentou sobre a possibilidade de atuar na liga de desenvolvimento. “Estou ansioso para jogar basquete, não importa em que nível eu esteja jogando”, afirmou.

