“Bronny James será um bom jogador na NBA”, prevê Rudy Gay

O jogador Rudy Gay, que não atua na NBA desde 2022/23, falou um pouco sobre suas expectativas em relação a Bronny James. O veterano ala ainda não anunciou uma aposentadoria e até esteve ligado a alguns rumores antes do início da última temporada, mas já tem dado alguns pitacos como comentarista. E um deles foi sobre o calouro do Los Angeles Lakers.

Gay foi o convidado do podcast do repórter Brandon Robinson. Lá, falou sobre vários temas da liga atual, incluindo o primeiro ano do jovem. Questionado sobre a polêmica de o filho de LeBron James ter sido selecionado por algum tipo de nepotismo, o veterano foi direto ao falar que não enxerga esse cenário.

“Sendo sincero, eu acho a coisa mais normal do mundo. Conversei com muitas pessoas sobre isso, algumas falaram mal de LeBron e essas coisas. Mas eu pergunto: quem em sã consciência não ajudaria os filhos estando nessa posição? Então, não vejo problema nisso e nem estou dizendo também que esse é o cenário. Mas eu não veria problema”, afirmou.

Para o ala, Bronny será um bom jogador ao longo de sua carreira na liga, que começará na temporada 2024/25.

“Sendo sincero, acho que ele será um muito bom jogador na NBA. Ele já demonstra ser um grande profissional há algum tempo, então gosto do que ele pode fazer. Então, se ele entrou na liga por influência do pai, acho que todo mundo precisa de um empurrão às vezes. E, no fim, ele tem a total capacidade de estar lá independente disso, e ter uma boa carreira”, concluiu Gay.

De qualquer forma, a realidade é que James entrou na liga, mas não deve ter um espaço tão grande de imediato. A 55ª escolha do Draft teve uma Summer League de altos e baixos e não deve ter grandes minutos na rotação, ao menos a princípio. Aliás, a expectativa maior está por conta do outro calouro, o ala Dalton Knecht, que foi a 17ª pick do recrutamento.

Ainda assim, ele é uma das poucas novidades de um Lakers que parou na primeira rodada dos playoffs em 2023/24 e não conseguiu nenhuma contratação durante a agência livre. A equipe foca, acima de tudo, em recuperar alguns nomes que passaram grande parte do último ano lesionados, como, por exemplo, Jarred Vanderbilt e Gabe Vincent.

Por outro lado, Rudy Gay já não é um jogador de NBA há pelo menos um ano, diferente de Bronny James que vai começar sua trajetória. Sua última campanha foi com o Utah Jazz em 2022/23, após 17 anos de carreira com passagens por Toronto Raptors, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings e San Antonio Spurs.

O ala chegou a treinar com o Golden State Warriors antes da campanha de 2023/24, mas não conseguiu uma das vagas no elenco. Desde então, poucos rumores surgiram sobre ele no mercado e está sem time. Gay ainda não anunciou formalmente uma aposentadoria, apesar de um retorno à liga ser improvável.

