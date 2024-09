Camisa de Bronny James na Summer League da NBA é vendida a preço incrível

Na sexta-feira (13), a primeira camisa usada por Bronny James na Summer League da NBA foi vendida por US$38.4 mil. A expectativa da venda, feita por meio de um leilão online, era entre US$6 mil e US$10 mil. O valor surpreendente supera a dos leilões das regatas dos melhores prospectos do último Draft.

Apesar de ter sido uma das principais atrações da Summer League por conta de seu pai, Bronny está longe de ser um dos melhores novatos da liga. Selecionado na 55ª escolha pelo Los Angeles Lakers, o jovem armador registrou quatro pontos, dois rebotes, duas assistências e um roubo de bola em sua estreia. Além disso, perdeu o jogo para o Sacramento Kings por 104 a 98.

Desse modo, não dá para se dizer que o valor da camisa está ligado a uma performance impressionante de Bronny James na NBA. Isso fica ainda mais nítido quando se compara com os leilões de outros novatos. De acordo com o portal The Athletic, Zaccharie Risacher, selecionado na primeira escolha pelo Atlanta Hawks, teve sua regata de estreia leiloada por US$3.3 mil. O ala teve 18 pontos, cinco rebotes, duas assistências e um toco na partida.

Publicidade

No entanto, Risacher não teve a consistência esperada na liga de verão. Então é possível que isso esteja relacionado com seu preço. É interessante também comparar o leilão de Bronny com o de Reed Sheppard, um dos destaques da Summer League. A camisa de estreia da terceira escolha do Draft de 2024 foi vendida por US$15.6 mil. O ala-armador teve 23 pontos, quatro rebotes, cinco assistências e três tocos em sua estreia com o Houston Rockets.

Leia mais sobre o Los Angeles Lakers!

Desse modo, o preço da primeira camisa de Bronny James na NBA é realmente surpreendente. Para se ter comparação, o valor chegou perto a uma de seu pai. A regata usada por LeBron no dia 15 de novembro de 2023 foi leiloada por US$42 mil, apenas US$3.6 mil a mais que a de seu filho. O astro do Lakers registrou um triplo-duplo de 28 pontos, dez rebotes e 12 assistências contra o Kings nesse dia.

Publicidade

Apesar de não se ter informações sobre o comprador, é possível que a compra seja uma aposta de investimento. É comum colecionadores comprarem itens de prospectos, ou de astros consolidados, para poderem revenderem no futuro. A camisa de estreia de Victor Wembanyama na Summer League de 2023 foi vendida por US$62 mil. Ao mesmo tempo, a que usou em sua estreia na temporada regular saiu por US$762 mil.

É pouco provável que itens de Bronny cheguem perto do valor de Wembanyama no futuro. No entanto, é possível que haja lucro com a revenda deles. O jovem James continuará sendo observado de perto pela mídia e pelos torcedores, mesmo que não supere as expectativas.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA