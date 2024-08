Filho de Carmelo Anthony abre o jogo sobre Bronny James no Draft

Escolhido pelo Los Angeles Lakers no último Draft da NBA, Bronny James se transformou em inspiração para o filho de Carmelo Anthony. Em entrevista a Brandon Robinson, Kiyan Anthony comentou sobre a chegada do amigo à liga e confirmou seus desejos de repetir o feito. Segundo ele, a seleção conquistada pelo filho de LeBron James é a prova de que outros casos podem acontecer no futuro.

“É muito legal. Só mostra que qualquer um pode fazer isso, sabe? Eu estou chegando e posso fazer isso. Definitivamente estou feliz por ele e definitivamente o parabenizei”, afirmou Anthony.

Amigos de infância, Bronny James e Kiyan, filho de Carmelo Anthony cresceram com objetivos semelhantes. Seus pais, afinal, chegaram juntos à NBA, em 2003 e ficaram marcados como dois dos melhores nomes da época. Primeiro, com passagens por Sierra Canyon e USC, o filho de James conquistou a sonhada seleção no Draft. Agora, o filho de Melo quer o mesmo.

Publicidade

Aos 17 anos, o garoto é um recruta de quatro estrelas da classe de 2025. Por isso, ele tem ofertas de universidades como Auburn, Florida State, Ohio State, Rutgers, Syracuse e USC. A escolha será importante para os próximos dois anos, uma vez que ele é cotado somente para o Draft de 2027.

Leia mais sobre Bronny James!

Neste caminho, seu jogo, inclusive, tem evoluído constantemente. No mês passado, por exemplo, ele teve médias de 29.5 pontos e 53% de aproveitamento nos arremessos, durante o Top 100 Camp da NBA. A chegada à NBA, portanto, deve ser uma consequência.

Publicidade

Confronto entre pais e filhos

Em sua trajetória rumo a NBA, inclusive, o filho de Anthony se destaca por suas declarações sinceras. No início do ano, por exemplo, ele afirmou que não conseguiria vencer a dupla Bronny e LeBron em um dois contra dois, mesmo se seu pai estivesse ao seu lado.

Publicidade

“Eu acho que Bron e Bronny venceriam, para ser honesto,” disse Anthony. “Só porque Bron ainda está na liga. Ele ainda está fazendo o que faz.”

Sem acreditar na resposta, Carmelo Anthony reagiu e disse que se lembraria da afirmação do filho. “Eu vou me lembrar disso,” comentou Carmelo.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA