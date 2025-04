Antes dos playoffs, Donovan Mitchell reflete sobre “sacrifícios” no Cavaliers

Donovan Mitchell está prestes a disputar os playoffs mais importantes de sua carreira, com o Cleveland Cavaliers. O time é o primeiro colocado do Leste e, com isso, vai ter vantagem de mando de quadra para chegar à final da NBA. Certamente, essa é a sua melhor chance de ser campeão. Mas, na contramão, tudo isso veio na temporada de menor média de pontuação pessoal desde que chegou à franquia.

“Os meus números e médias não são tão altas quanto poderiam. Mas iniciei a temporada sabendo que era um sacrifício necessário. Eu sinto que deveria estar nas conversas para MVP, mas entendo que não tenho a bola nas mãos todas as noites. E olha a situação em que o time está por causa dessa abordagem. Isso se traduziu em vitórias, então é o que importa”, explicou o craque, em entrevista ao site Yahoo! Sports.

Mitchell registra médias de 24,0 pontos, 4,5 rebotes e 4,9 assistências nessa temporada. São estatísticas que vários jogadores nem pensam em conseguir, mas, no caso do astro, estão todas abaixo da campanha passada. Ele reconhece que a adaptação à “autonomia reduzida”, a princípio, foi meio difícil. Mas são esses momentos que testam o seu desejo e disposição real de vencer.

“Você precisa ser mais metódico com menos volume. Há jogos em que vou ter menos de 20 arremessos, então como posso ser eficiente? Estou achando os meus colegas sempre que estão livres? Afinal, como posso ser o líder que preciso sem deixar de ser agressivo? Não é fácil, mas, se fosse, todo mundo faria. Todos estão dispostos a sacrifícios até que seja a hora de fazer os seus”, refletiu o atleta de 28 anos.

Nos playoffs

O Cavaliers faz uma temporada histórica, mas Donovan Mitchell sabe que tudo vai por água abaixo com uma decepção nos playoffs. Uma temporada de mais de 60 vitórias tem pouco significado se, depois, vierem quatro derrotas em sete jogos. Além disso, pode ser que o estilo de jogo do astro tenha que mudar um pouco. Existem ajustes inevitáveis, mas ele quer manter ao máximo o que vem funcionando.

“É claro que eu vou ficar mais minutos em quadra, mas não planejo dominar a posse de bola. Ainda vou jogar da forma certa e dentro do nosso esquema ao mesmo tempo em que tento ser agressivo. Quero usar os últimos jogos para preparação, enquanto passo confiança a todos. Vou motivar Darius [Garland], Ty [Jerome], De’Andre [Hunter]. No fim das contas, isso não é só sobre mim”, salientou o ala-armador.

Vale lembrar que o Cavs possuía a melhor campanha da liga até três semanas, quando sofreu quatro derrotas seguidas. Mitchell viu a oscilação como algo positivo. “A gente está no topo desde o início do ano. Então, a questão é que não tínhamos lidado com nenhuma adversidade. Eu prefiro que tenha ocorrido agora mesmo, pois tivemos as nossas conversas e discutindo. Sinto que está tudo bem”, garantiu.

Saudável

Os playoffs passados terminaram em decepção para Mitchell. O ala-armador sofreu uma lesão na panturrilha e, por isso, desfalcou o Cavaliers nas últimas duas partidas da pós-temporada. Isso só tornou a eliminação contra o Boston Celtics em algo mais doloroso. Por mais que a medicina esportiva tenha evoluído, ninguém consegue definir ao exato quando vai se lesionar. No entanto, ele garante que vai chegar aos playoffs em “ponto de bala”.

“Do ponto de vista físico, eu nunca me senti melhor em minha carreira. Depois da lesão da última temporada, as pessoas pensavam que voltei menos explosivo porque resolvi parar de enterrar. Mas só estava me poupando. Então, após o Jogo das Estrelas, disse que era a hora. Estou fazendo tudo como antes. Sinto-me renovado e pronto para ir até o fim”, concluiu um dos melhores jogadores da temporada.

