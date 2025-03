Ex-jogador da NBA muda de ideia sobre Donovan Mitchell

O sucesso de Donovan Mitchell e do Cleveland Cavaliers na NBA de 2024/25, tem alterado narrativas sobre ambos, e um ex-jogador falou sobre isso. Alguns críticos tem se rendido ao astro e a franquia, que se consolidaram como fortes candidatos ao título em uma campanha histórica até aqui. O mais recente foi o antigo armador do Milwaukee Bucks, Brandon Jennings.

O ex-jogador foi um dos grandes críticos de Mitchell, sobretudo, após a derrota de Cleveland para o New York Knicks nos playoffs de 2023. Na ocasião, o ala-armador teve números até mais expressivos do que tem tido nesse ano, mas não conseguiu avançar da primeira rodada. Então, ele afirmou que o astro jamais poderia ser a primeira opção ofensiva de um time campeão.

Convidado do podcast de Gilbert Arenas, The Gil’s Arena Show, Jennings mostrou ter uma nova visão sobre o camisa 45 do Cavaliers.

“A verdade é que sim, mudei de opinião. Está na hora de colocar algum respeito no nome de Donovan Mitchell e também no do Cleveland Cavaliers. Acho que ele está nos mostrando uma nova versão, que vai além de tudo o que ele tinha feito até aquele momento em que o critiquei. Ele está nos provando que pode ser tudo isso sim”, afirmou Jennings.

O ex-jogador afirmou que a liderança do craque tem sido um fator chave em um time que se acertou e tem feito uma campanha tão positiva.

“Acho que Cleveland tem um time muito redondo, muito bem montado. Darius Garland também está jogando como louco, um absurdo. Então, tudo está muito bem. Até vejo algumas pessoas que criticam Donovan Mitchell por seus números terem diminuído e ele não estar na corrida pelo MVP da NBA ou algo do tipo, mas a liderança do jogador está em um outro nível. Ele conseguiu convencer os companheiros de que eles podem brigar por um título. Portanto, mudei de opinião”, admitiu Jennings.

Atualmente, a franquia é a única garantida na pós-temporada do Leste, com 55 vitórias em 65 jogos. Aliás, neste momento, Cleveland ostenta uma sequência de 15 vitórias. A vantagem para o vice-líder da conferência, Boston Celtics, é de mais de oito partidas. Além disso, a equipe também tem 1.5 jogo à frente contra o Oklahoma City Thunder na disputa da melhor campanha da NBA.

Na atual temporada, Mitchell tem médias de 24.2 pontos, 4.8 assistências, 4.3 rebotes e 1.3 roubo de bola. Além disso, ele acerta 45.1% de seus arremessos gerais e 38.4% das bolas de três.

