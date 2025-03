Boletim de rumores e trocas da NBA (12/03/2025)

Bem-vindo à edição de 12 de março do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

CJ McCollum não descarta encerrar carreira na Euroliga

Pensar no fim da carreira é uma reação natural para um jogador de 33 anos de idade. CJ McCollum, então, já está nessa fase. E um dos seus sonhos antes de deixar as quadras é um pouco inesperada. Ele ainda quer jogar com o seu irmão mais velho, Errick, que atua pelo Fenerbahçe (Turquia). Por isso, o veterano está aberto a disputar as temporadas finais no basquete europeu.

“Gostaria de jogar na Euroliga em algum momento. Ainda tenho algumas coisas a fazer na NBA, mas tenho o objetivo de atuar com Errick um dia. Não é uma situação simples, pois não sou o único envolvido. A minha esposta é dentista e as crianças são pequenas. É uma decisão que afetaria todas as nossas vidas, mas adoraria ter essa oportunidade”, contou o atleta do New Orleans Pelicans.

Trocado, Middleton deve se manter em contrato no Wizards

Certamente, o veterano Khris Middleton gostaria de estar em um time mais competitivo do que o Washington Wizards. Afinal, é a equipe de pior campanha da liga no momento. Mas, depois de ser trocado pelo Milwaukee Bucks, a expectativa é que o atleta priorize a questão financeira. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, a aposta é que ele vai exercer a opção de extensão automática em seu contrato.

Ativar a cláusula, a princípio, garante um salário de US$33,3 milhões para o jogador na próxima temporada. Ele estaria disposto a declinar essa cláusula para renegociar o seu vínculo com o Bucks, mas, em Washington, a situação é diferente. A tendência, aliás, é que ele seja envolvido em uma nova troca se surgir uma boa chance para o Wizards.

Yabusele está aberto a proposta para seguir no Sixers

A temporada do Philadelphia 76ers caminha para um desastre e, por isso, os dirigentes já pensam na offseason. Reavaliar o elenco, antes de tudo, é uma necessidade. O GM Daryl Morey declarou, no entanto, que o ala Guerschon Yabusele é um nome que quer muito manter no elenco. A boa notícia é que o ala está aberto a essa possibilidade.

“Eu ouvi alguns rumores sobre os valores que a franquia pode oferecer na agência livre. Certamente, é uma oferta que vou querer ouvir porque estou confortável aqui. Estou feliz com a cidade, o time e o meu trabalho diário. Eu sempre dou o meu melhor em quadra. Então, renovar é uma possibilidade que me agrada, sim”, afirmou o francês.

Jornalista nega interesse do Lakers em troca por Durant

Você já pensou em ver LeBron James, Luka Doncic e Kevin Durant no mesmo time? A torcida do Los Angeles Lakers sonhou com isso depois da notícia do suposto interesse dos angelinos na troca pelo veterano. Mas é melhor nem se empolgar com algo assim. De acordo com Jovan Buha, do site The Athletic, a possível negociação com o Phoenix Suns não passa de especulação sem fundamento.

“Em primeiro lugar, eu não ouvi nada sobre isso. Acho que é uma daquelas situações em que se joga o nome do Lakers na notícia para criar algum engajamento. Afinal, a equipe teria que abrir mão de quase tudo o que pode oferecer nessa negociação. E Phoenix, por sua vez, pode conseguir melhores ofertas de outros times”, avaliou o jornalista, em um tom realista.

Durant, de 36 anos, deve ser envolvido em uma troca pelo Suns na offseason. Nessa temporada, o craque registra médias de 26,9 pontos, 6,1 rebotes, 4,3 assistências enquanto acerta quase 41% dos arremessos de longa distância.

Em transição

– Jordan Goodwin, para começar, tem boas chances de ficar no Lakers para a disputa dos playoffs. Setoristas do time californiano cravam que o time vai converter o vínculo two-way do armador em um regular.

– Enquanto isso, o pivô Mo Bamba está de volta à NBA como reforço do New Orleans Pelicans. A equipe assinou um contrato de dez dias com o atleta logo depois da ótima atuação do atleta na estreia pelo seu time afiliado na G League.

– O ala David Roddy, por sua vez, fechou um vínculo two-way com o Houston Rockets. O Atlanta Hawks dispensou o jogador logo depois da trade deadline e, antes de chegar ao Texas, teve uma rápida passagem pelo Sixers.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 12/03, você lembra de RJ Nembhard? Pois o ex-jogador do Cleveland Cavaliers vai jogar pelos chineses do Zhejiang Golden Bulls até junho.

