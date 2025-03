Suns define “preço” de troca para Kevin Durant

A troca de Kevin Durant no Phoenix Suns será um dos movimentos esperados na offseason. O astro já esteve em rumores da trade deadline, mas resolveu permanecer até o final de 2024/25. No entanto, sem mudanças na campanha do time de Arizona, é provável que as partes resolvam terminar a parceria em breve.

Diante disso, Duane Rankin, do site Az Central, informou que o Suns definiu o preço para negociar Durant. O objetivo é recuperar parte do investimento feito por ele há três anos na troca com o Brooklyn Nets. Na época, o time de Arizona enviou quatro escolhas de primeira rodada, além de Mikal Bridges, Cam Johnson e Jae Crowder.

“O retorno mais ideal em uma troca por Durant seria recuperar três escolhas de primeira rodada. Além disso, a franquia espera um jovem jogador como parte de um acordo entre várias equipes, com o objetivo de ficar abaixo do segundo nível do teto salarial”, informou o jornalista.

Os rumores em relação a Kevin Durant ganharam força no início do ano. Isso porque, o Suns está fora da zona de classificação para o play-in e ocupa somente a 11ª posição do Oeste, neste momento. Portanto, poderia não classificar para os playoffs, enquanto tem um núcleo com o camisa 35, Devin Booker e Bradley Beal.

Kevin Durant, então, deve forçar a troca do Suns em busca de um time competitivo. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, inclusive, a própria franquia acordou que é o momento de se separar do astro.

“É difícil imaginar Durant começando a temporada 2025/26 em Phoenix. A franquia vai trocá-lo e ele sabe disso. Salvo alguma grande mudança na campanha, será assim. As intenções de todos os lados parecem bem claras no fim das contas”, afirmou o analista.

A provável troca de Durant atrai o interesse de diversas franquias. Em especial, as concorrentes ao título. Em notícia recente, Sam Amico, do Hoops Wire, indicou que Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks monitoram o camisa 35. Enquanto isso, Miami Heat e San Antonio Spurs também aparecem nos rumores.

O desafio das franquias, porém, será chegar ao preço definido pelo Suns. O Lakers, por exemplo, tem poucas escolhas de Draft disponíveis no mercado de trocas, enquanto o Mavs tem o controle de três picks próprias até 2031. Assim, o Houston Rockets pode ganhar força, uma vez que se movimentou há alguns meses para acumular ativos.

Em junho do ano passado, afinal, o Rockets trocou com o Brooklyn Nets de olho em Kevin Durant. Na época, Houston enviou duas escolhas próprias para receber três seleções do Suns, que foram enviadas ao time de New York por Phoenix no negócio pelo veterano.

