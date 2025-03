Segundo jornalista, Coby White poderia estar frustrado com Josh Giddey

O Chicago Bulls tem Coby White e Josh Giddey como a dupla de armação na atual temporada da NBA. O australiano chegou em troca com o Oklahoma City Thunder para se juntar ao armador que teve boa campanha em 2023/24 pelo time de Illinois. No entanto, o entrosamento não tem sido o esperado.

White, por exemplo, não estaria satisfeito em jogar com Giddey. De acordo com KC Johnson, do Chicago Sports Network, o armador está frustrado com a presente do australiano na franquia. Isso porque, devido aos bons números que ele teve na temporada passada, esperava-se fosse o principal nome do ataque de Chicago.

“A mudança tem sido uma constante na passagem de Coby White pelo Bulls. Na cabeça dele, ele trabalhou muito na última temporada para se tornar a principal opção, o principal criador de jogadas. Ele tinha a bola nas mãos o tempo todo. Seus minutos estavam no auge da carreira e seu uso na equipe também. E o que acontece? O Bulls troca por Josh Giddey”, informou Johnson.

Coby White foi o armador titular do Bulls na temporada passada. Desse modo, teve média de 19.1 pontos, 5.1 assistências e 4.5 rebotes em 36.5 minutos por partida. Até então, seu melhor ano na carreira. No entanto, com a chegada de Giddey, ele passou para a posição dois e viu seu tempo em quadra cair para 32.9 minutos.

Apesar da preferência do Bulls por Josh Giddey na função, Coby White segue em boa temporada pela franquia. Com minutos mais limitados, ele tem médias de 18.9 pontos, 4.5 assistências e 3.4 rebotes.

Giddey destaque

Giddey, enquanto isso, não tem tido o mesmo destaque de White. Entre atuações boas e ruins, ele tem 13.5 ponhtos por partida na temporada. Porém, o armador costuma fazer também jogos em alto nível. Um exemplo aconteceu no sábado (8), na vitória diante do Miami Heat. No duelo, ele marcou um triplo-duplo, com 26 pontos, 12 assistências e dez rebotes.

O triplo-duplo foi o terceiro de Josh Giddey na temporada pelo Bulls. Assim, segundo a equipe, ele se tornou somente o segundo armador na história de Chicago a ter a marca em uma mesma campanha. O outro, aliás, foi Michael Jordan.

Apesar da boa atuação, Giddey ainda precisa melhorar na defesa. Algo que ele culpa por seu passado no Thunder, mas que promete melhorar.

“Com o time em que eu estava, tínhamos uma defesa tão elite que, às vezes, eu relaxava nesse lado da quadra. Já aqui, talvez não tenhamos o mesmo tipo de elenco defensivo. Então, tem que ser um esforço coletivo. Por isso estou assumindo desafios maiores. A única maneira de melhorar é se testando contra os melhores jogadores da liga”, afirmou.

