Donovan Mitchell: “Culpa por derrotas do Cavaliers é minha”

Donovan Mitchell se culpou pelas derrotas recentes do Cleveland Cavaliers. A franquia, que lidera a Conferência Leste, sofreu o quarto revés seguido e viu o Boston Celtics encurtar a diferença. A mais recente aconteceu para o Phoenix Suns, por 123 a 112, na sexta-feira (21). Então, o astro admitiu que o time precisa de uma mudança.

“Coloquem a culpa em mim. Quando o seu líder não está fazendo, isso acontece. Se eu não for quem preciso ser, não chegaremos onde queremos chegar. Então, até que isso mude, e vai mudar, a culpa pelas derrotas do Cavaliers é minha”, disse Mitchell.

A derrota para o Suns, em especial, foi dura para Donovan Mitchell. Embora cestinha do Cavs na temporada, o ala-armador marcou somente sete pontos. Com 18 tentativas de arremesso, ele acertou somente duas, enquanto teve um plus-minus de -9. Na sequência de quatro derrotas, ele tem média de 18.5 pontos.

Apesar das derrotas recentes, o Cavaliers segue no topo do Leste, com 56 vitórias e 14 derrotas. O objetivo de 70 vitórias, desse modo, não é mais possível. Enquanto isso, o ‘título’ de melhor campanha da NBA está distante, com o Oklahoma City Thunder no topo geral da liga.

Donovan Mitchell, no entanto, minimizou o ‘quadro geral’ da temporada. Ao The Athletic, o craque afirmou que o importante é estar saudável para os playoffs, de olho em um título da NBA.

“Você quer estar saudável e jogando do jeito certo. Se isso vier junto, então, sim, importa. Somos competidores e queremos ser os melhores. Mas, no fim das contas, queremos estar saudáveis, jogando do jeito certo e passando por esses testes. Se o Cavaliers não terminar à frente do Oklahoma City, então, paciência”, disse Mitchell.

Apesar do foco de Donovan Mitchell nos playoffs, o técnico do Cavaliers fez um alerta após as derrotas. Para Kenny Atkinson, não basta estar saudável. De acordo com o técnico, o revés para o Los Angeles Clippers no início da semana revelou um Cavs frágil, com uma defesa fraca e que precisa melhorar rumo à pós-temporada.

“O Clippers jogou muito bem, teve uma atuação de elite nos arremessos. Porém, nossa defesa foi ruim. Nossa falta de disciplina ao cometer faltas, colocá-los na linha do lance livre e permitir pontos em segunda chance nos prejudicou. Esse tipo de desempenho não sobrevive em um ambiente de playoffs“, alertou Atkinson.

