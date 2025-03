Para JJ Redick, grande jogo de Bronny James não é surpresa

Bronny James correspondeu à chance dada por JJ Redick no Los Angeles Lakers. Após poucos minutos nos jogos da NBA, o filho de LeBron James fez seu primeiro duelo com mais de 30 minutos na derrota para o Milwaukee Bucks, na quinta-feira (20). Desse modo, ele marcou 17 pontos, cinco assistências e três rebotes.

A boa atuação de Bronny James aconteceu em razão dos desfalques do Lakers no ano. A franquia estava sem LeBron, Luka Doncic e Austin Reaves. Redick, assim, deu chances aos jogadores que têm poucos minutos na rotação. Entre eles, o jovem armador, que aproveitou. A boa atuação, aliás, não foi uma surpresa para o técnico.

“Nós estamos de olho nele na G League e sentimentos que, nessas situações, ele tem se saído muito bem. Então, não estou surpreso com o que ele fez hoje. Acho que sua confiança está crescendo porque ele se sente confortável. Isso é algo claro para ele”, afirmou o treinador.

Bronny ainda conseguiu aproveitar os arremessos que teve em quadra. Nos gerais, por exemplo, ele acertou sete de dez tentativas, enquanto teve dois de quatro dos três pontos. A taxa de acerto, desse modo, evidenciou que ele pode ser um bom arremessador na NBA, para o técnico JJ Redick.

“O próximo passo agora é se tornar um atleta com físico de elite. Se ele conseguir isso, com seus atributos físicos, explosão e controle de bola, apostamos que ele pode se tornar um arremessador acima da média. Até um jogador muito bom na NBA. Assim, ter um grande impacto”, disse o treinador.

Mentalidade

A atuação de Bronny James ainda teve outro ponto elogiado por JJ Redick: a sua mentalidade. Após ser selecionado no Draft pelo Lakers, o armador lidou com críticas de fãs e analistas, por conta do seu pai. Os críticos, afinal, apontavam que ele só chegou à NBA por ser filho de um dos maiores da história.

Bronny James, no entanto, jamais mostrou ligar para as críticas. Pelo contrário, aceitou jogar na G League e aproveitou os poucos minutos que teve em quadra pelo time de Los Angeles.

“Bronny tem lidado com muita besteira só por ser filho do LeBron”, disse Redick. “Mesmo assim, ele mantém a calma e se comporta como um verdadeiro profissional. Isso diz muito sobre ele e sobre a família dele. O jeito que LeBron e Savannah o criaram fica evidente. Desde que comecei a passar tempo com ele na quadra, ficou claro para mim que ele seria jogador da NBA”.

