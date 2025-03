NBA: Warriors confirma Stephen Curry como desfalque

Stephen Curry deve perder os próximos jogos do Golden State Warriors na NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro passou por exames na região pélvica e teve confirmada uma lesão. Assim, será desfalque nos próximos jogos. A previsão é de que ele passe por nova avaliação na segunda-feira (24).

O primeiro duelo do Warriors sem Curry será contra o Atlanta Hawks, neste sábado (22), às 20h. O time ainda joga fora de casa contra Miami Heat, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers. Não está claro quando será seu retorno, mas, segundo Charania, acontece ainda no período como visitante.

Curry sofreu a lesão na vitória do Warriors sobre o Toronto Raptors por 117 a 114. Com três minutos para o fim do terceiro quarto, ele caiu em quadra e não retornou ao jogo. Segundo Steve Kerr, o armador sentiu dores na região pélvica e foi encaminhado para os exames.

“Ele (Curry) achou que poderia voltar”, disse o treinador do Warriors. “Mas nós decidimos que não valeria o risco. Então, espero que não seja nada grave”.

O craque terminou o jogo pelo Warriors na NBA com 17 pontos em 25 minutos. Apesar da saída precoce do camisa 30, Golden State conseguiu garantir a vitória nos momentos finais. Draymond Green terminou como cestinha, com 21 pontos, enquanto Jimmy Butler teve um triplo-duplo, com 16 pontos, 12 assistências e 11 rebotes.

“Stephen Curry caiu forte no chão”, disse Green. “Você podia ouvir o choque. Isso é louco. Obviamente, foi um momento assustador para a gente, para ele. Mas espero que esteja bem”.

Steve Kerr já considerava poupar Stephen Curry de alguns jogos do Warriors na NBA. No início da semana, aliás, o craque virou dúvida por uma distensão nas costas. Porém, entrou em quadra contra o Denver Nuggets, quando marcou somente 20 pontos e cometeu sete erros de ataque.

Após a partida, o técnico do Warriors admitiu que poderia descansar Curry. Segundo ele, o astro estaria sobrecarregado pelo volume de jogo recente, após grandes atuações. Como resultado, o camisa 30 ficou de fora do duelo contra o Milwaukee Bucks, na terça-feira (18);

“Stephen Curry está cansado”, admitiu o técnico do Warriors. “Ele tem nos carregado por um mês e tem sido incrível. Porém, está cansado. Então, precisamos dar um descanso para ele. Dá para ver que ele não tem a mesma energia”, seguiu.

Por fim, aos 37 anos, Curry tem médias de 24.1 pontos, seis assistências e 4.3 rebotes na atual temporada da NBA.

