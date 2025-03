Stephen Curry preocupa Warriors após queda em vitória

O astro Stephen Curry deu um susto no Golden State Warriors em vitória sobre o Toronto Raptors por 117 a 114 na noite de quinta-feira (20). Ele caiu em quadra quando restavam cerca de três minutos para o fim do terceiro quarto e não retornou ao jogo. De acordo com o técnico Steve Kerr, o armador até queria voltar. No entanto, ele seguiu sentindo dores e foi fazer exames na região pélvica.

“Ele (Curry) achou que poderia voltar”, disse o treinador do Warriors. “Mas nós decidimos que não valeria o risco. Então, espero que não seja nada grave”.

Em 25 minutos, o jogador teve 17 pontos na importante vitória do Warriors, que segue na zona de classificação aos playoffs no Oeste. Por enquanto, o time de San Francisco soma 41 triunfos em 70 embates.

Draymond Green foi o cestinha do Warriors, com 21 pontos, enquanto Jimmy Butler, que assumiu parte das funções de Curry, ficou com um triplo-duplo.

“Stephen Curry caiu forte no chão”, disse Green. “Você podia ouvir o choque. Isso é louco. Obviamente, foi um momento assustador para a gente, para ele. Mas espero que esteja bem”.

Enquanto ainda não existe um resultado sobre os exames de imagem, Stephen Curry já é dúvida para o jogo contra o Atlanta Hawks. Aliás, será o primeiro de uma sequência dos seis jogos fora de casa.

Apesar de Stephen Curry não poder voltar ao jogo, o Warriors garantiu a vitória apenas nos momentos finais. Isso porque o Raptors, 11° no Leste, chegou a liderar por 105 a 104, quando restavam sete minutos para o fim. No entanto, uma sequência de seis pontos sem resposta do adversário, confirmou o resultado.

Agora, Kerr precisa definir o que deve fazer para os próximos jogos do Warriors, caso Curry não esteja disponível. Vale lembrar que o armador não atuou diante do Milwaukee Bucks. Existe a chance de Golden State ter um time mais alto, com a entrada do calouro Quinten Post no garrafão. Assim, Brandin Podziemski assume as funções de armador, enquanto Moses Moody, Butler e Green completam o quinteto.

Em oito jogos sem Stephen Curry na atual campanha, o Warriors possui cinco vitórias. Faltam 12 para o fim da fase regular, mas apenas quatro deles serão em San Francisco. O problema é que deles, o time pega Denver Nuggets, Houston Rockets e Los Angeles Clippers, entre candidatos aos playoffs, além do San Antonio Spurs.

