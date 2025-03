No Lakers, Bronny James é sincero ao falar de ano na NBA

O primeiro ano de Bronny James na NBA e no Los Angeles Lakers está chegando ao fim e o armador falou sobre sua estreia no basquete profissional. Apesar de uma empolgação geral em ver o filho de LeBron James jogando com o pai em alguns momentos, também aconteceram algumas críticas. Isso rendeu até uma troca de farpas pessoalmente entre LeBron e o polêmico analista da ESPN, Stephen A. Smith.

Em entrevista ao portal The Athletic, Bronny admitiu que os comentários negativos sobre ele não passam despercebidos. Mas, no fim, o jovem tenta criar ainda mais motivação com as críticas.

“Desde que sou novo eu escuto algumas coisas. Na minha cabeça, o pensamento é sempre de escutar por um ouvido e deixar sair pelo outro. Eu sempre tento vir trabalhar, continuar meu desenvolvimento e ser uma presença positiva. Mas é claro que você não fica feliz. Então, tento me alimentar disso de uma certa forma. As pessoas acham que você é um robô e não vai sentir nada, mas é claro que isso não é verdade”, explicou.

Publicidade

Ele também citou o GM do Lakers, Rob Pelinka, e todo o plano de evolução que o executivo planeja para o armador. Mesmo sem convencer a muitos em seu primeiro ano, ele segue focado em trabalhar e no longo prazo.

“Como eu disso, acho que tudo isso acaba servindo como combustível para continuar trabalhar. É como eu tento enxergar tudo o que os outros falam. Vou para a academia cedo, treino por um horário a mais, assisto vídeos por um horário a mais, tento melhorar a cada dia. Isso é o que Rob Pelinka quer que eu faça. Vou entrar de vez em quando, vou aprender no banco, vou jogar na G League. São coisas que fazem parte do processo”, concluiu o calouro.

Publicidade

Leia mais!

Bronny teve raras oportunidades na rotação de Los Angeles ao longo do ano. Em geral, ele atuou apenas em cenários de jogos já decididos, quando jogadores pouco utilizados entram em quadra nos minutos finais.

No entanto, essa era essa para o primeiro ano de Bronny James na NBA e no Lakers. Afinal, ele atuou por menos tempo também no basquete universitário, sendo reserva do armador do Utah Jazz, Isaiah Collier.

Aliás, a maior das chances até aqui foi na quinta-feira (20), quando o jovem anotou 17 pontos, cinco assistências, três rebotes e um toco na derrota de Los Angeles para o Milwaukee Bucks. Em um time bem desfalcado, Bronny ganhou oportunidade e atuou por 30 minutos. Porém, a equipe perdeu por 118 a 89.

Publicidade

Vale citar que o jovem teve uma parada cardíaca antes de sua temporada universitária, o que colocou em dúvida até mesmo a sua carreira como jogador de basquete. Naquele momento, o armador era citado por alguns especialistas em Draft como uma possível escolha top-10.

Porém, na G League, seus números foram bons. Afinal, ele teve médias de 20.6 pontos, 5.2 assistências e 4.9 rebotes por jogo. Seu destaque na liga de desenvolvimento acabou sendo a grande notícia dele em seu ano de novato.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA