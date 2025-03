Calouro, Dalton Knecht consegue feito incrível pelo Lakers

O Los Angeles Lakers foi derrotado pelo Denver Nuggets, na sexta-feira (14), mas o calouro Dalton Knecht atingiu um feito importante pela franquia. Mesmo com o placar desfavorável de 131 a 126, o calouro da equipe igualou uma grande marca. Isso porque o jovem anotou 32 pontos no confronto e se tornou o primeiro jogador desde Kyle Kuzma com mais de uma partida acima dos 30 pontos com a camisa angelina.

Sua primeira atuação com mais de 30 pontos foi em uma vitória sobre o Utah Jazz no início da atual temporada. Na ocasião, ele teve sua melhor marca da carreira com 37 pontos, convertendo 12 dos 16 arremessos de quadra tentados. Além disso, acertou nove de 12 em bolas do perímetro.

Vale lembrar que o Lakers sofre com diversas baixas importantes. Incluindo LeBron James e Luka Doncic. No entanto, além das duas principais estrelas da franquia, Rui Hachimura, Jaxson Hayes, Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent, Maxi Kleber e Trey Jemison também foram desfalques contra Denver.

Assim, o calouro Dalton Knecht ganhou mais destaque nos últimos jogos do Lakers e fez ótima partida contra o Nuggets. Na atual temporada, ele soma médias de 9.6 pontos, três rebotes e 46.8% de aproveitamento nos arremessos de quadra. O ala disputou 62 partidas, sendo 14 como titular. Entretanto, com os desfalques, conseguiu números mais expressivos.

Nos últimos cinco jogos, o novato tem médias de 16,2 pontos, 4,0 rebotes e 1,4 assistências por jogo enquanto arremessa 50% de quadra e 38,9% de três.

Apesar da boa atuação, Knecht não conseguiu reverter a fase complicada do Lakers. Afinal, são quatro derrotas seguidas. Todas, desde o confronto contra o Boston Celtics em que LeBron James sofreu uma lesão na virilha. Mas, antes, o time comandado por JJ Redick teve uma sequência impressionante após a chegada de Luka Doncic. Ao todo, foram oito vitórias seguidas.

Os Lakers soma 40 vitórias e 25 derrotas em 2024/25. Com a sequência de derrotas, o time caiu para a quinta posição na classificação da Conferência Oeste. Portanto, está com dois jogos de desvantagem para o Nuggets, atual segundo colocado. Agora, Los Angeles terá uma sequência de cinco jogos em casa. O primeiro será neste domingo (16), contra o Phoenix Suns.

