NBA: Jornalista confirma confronto de LeBron James por Bronny

Quatro vezes campeão da NBA, LeBron James fez história na atual temporada ao jogar ao lado de Bronny. Foi a primeira vez que um pai atuou com o próprio filho na liga. No entanto, o fato de o jovem estar no Los Angeles Lakers ainda rende reclamações. Stephen A Smith, por exemplo, falou várias vezes na ESPN sobre o caso. Só que James não gostou da postura do jornalista e o cobrou pessoalmente.

“Lá estava LeBron James, vindo para cima de mim e me confrontando sobre eu falar sobre seu filho”, disse Smith. “Não posso repetir as palavras, pois não podem sair nas ondas do rádio. Mas era o que ele estava fazendo. Enquanto isso, eu não quis falar sobre aquilo de forma alguma. O motivo é que era um confronto um contra um”.

De acordo com Smith, ele teria de falar sobre Bronny de qualquer forma, já que era algo incomum o jovem jogar ao lado de LeBron James na NBA. Por ser a primeira vez que um jogador atuaria ao lado de seu filho, o jornalista entende que se tratava de uma situação única.

Publicidade

“Era inevitável, então eu tinha de discutir sobre isso. Mas não era um jogador de basquete me confrontando. Era um pai. Eu não posso ficar irritado ou me sentir desprezado por LeBron James em nenhum momento. Baseado nos comentários que ele acha que ouviu, James veio me confrontar sobre o que ele acha que ouviu”, afirmou.

Leia mais

“Mas ele nunca me ligou. Se tivesse ligado e falado comigo, eu aceitaria a ligação. Ele queria me ver. Então, eu iria até ele e conversaria com LeBron James de homem para homem. Mas não foi o que ele preferiu fazer. Ao contário disso, ele quis me confrontar enquanto eu estava do lado da quadra. Ele veio direto e me disse o que queria dizer. Ele acha que eu desprezei seu filho”, disse.

Publicidade

Enquanto isso, LeBron queria deixar claro que Bronny estava jogando na NBA por méritos próprios.

“Mas deixe eu dizer o que senti. Porque eu diria algo se estivéssemos em um lugar diferente, pois eu não ia o confrontar ali. Eu nunca falei negativamente sobre seu filho. Eu estava falando de você, LeBron James. Não desejo nada além do melhor para Bronny”, afirmou.

Publicidade

Smith acredita que LeBron James não entendeu qual era o problema. Então, preferiu o confrontar pessoalmente.

“No momento em que nós estávamos falando sobre ele, o caso Bronny James se tornou viral, então tivemos de falar sobre ele. Eu estava falando sobre a posição em que o pai dele o colocou. Por sua causa, por ser quem é. Tudo fica ainda maior por causa de seu pai e o que o seu pai disse”, continuou.

Publicidade

Por fim, o jornalista da ESPN disse que tudo aconteceu muito rápido e que era um pai querendo falar sobre o filho. Era mais sobre o que LeBron ouviu falar sobre Bronny do que, de fato, Smith falou.

Bronny James

Filho de LeBron James, Bronny foi escolha 55 do Draft de 2024 da NBA. Apesar de não ter feito muitos jogos pelo Los Angeles Lakers (18), ele vem atuando no time da G League. Em 21 partidas, possui médias de 21.9 pontos, 5.4 rebotes, 5.0 assistências e 1.9 roubo de bola.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA