Luka Doncic comanda virada incrível e Lakers vence Knicks

Em um grande jogo decidido na prorrogação, o Los Angeles Lakers contou com o brilho de Luka Doncic para virar sobre o New York Knicks. O triunfo por 113 a 109 também teve boa atuação de LeBron James. Jalen Brunson foi o grande nome do time visitante, mas deixou a partida com uma torção no tornozelo nos instantes finais. Além disso, a rodada desta quinta-feira (6) ainda contou com mais cinco jogos.

O time de Los Angeles segue em grande fase. Afinal, são oito vitórias seguidas. A franquia está sem perder últimas semanas e chega a nove triunfos em 11 jogos com o Luka Doncic em quadra. Assim, chegou à marca de 40 vitórias em 61 partidas na campanha de 2024/25, mantendo a segunda posição do Oeste. O próximo duelo será o maior clássico da NBA, contra o atual campeão Boston Celtics, no sábado (8).

A equipe de Nova York, por outro lado, sofre sua segunda derrota consecutiva. As duas quedas, aliás, para os times em alta no Oeste: Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. A fase é de maior oscilação para o Knicks com seis triunfos nos últimos 11 compromissos. Ainda assim, a franquia se mantém segura na terceira posição do Leste com 40 vitórias em 62 partidas. O próximo jogo será nesta sexta-feira (7), contra o Los Angeles Clippers.

Vale citar, por fim, que a vitória faz o Lakers ascender ao posto de quarta melhor campanha da NBA no momento. Abaixo apenas de Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder e Boston Celtics.

Então, confira os principais pontos do triunfo do Lakers de Luka Doncic sobre o Knicks de Jalen Brunson.

Estrelas dominam para o Lakers

Entre discussões sobre encaixes, faltas de pivô e talvez profundidade, foi mais um triunfo do Lakers liderado por seus craques. Luka Doncic anotou 32 pontos, 13 deles no primeiro quarto e mais cinco decisivos no começo da prorrogação, atacando Karl-Anthony Towns. Além disso, foram 12 assistências. Quando seu impacto diminuiu no último quarto, LeBron James apareceu para comandar a reação, além de converter quatro lances livres decisivos no tempo extra. Foram 31 pontos e 12 rebotes para ele, que flertou com um triplo-duplo, já que distribuiu oito assistências.

Defesa sufocante

Além dos astros, um tema frequente nas vitórias de Los Angeles nas últimas semanas tem sido a defesa. E não foi diferente contra o Knicks, mesmo com as atuações dominantes de Luka Doncic e LeBron James pelo Lakers. Desde que o camisa 77 estreou, a equipe só cedeu mais do que 110 pontos em três oportunidades. Hoje, foram menos de 100 pontos cedidos nos quatro quartos, segurando uma atuação abaixo em termos ofensivos.

Knicks e o ‘déjà vu’

Se a defesa do Lakers brilhou, o ataque do Knicks também tem seus deméritos nisso. Assim como no duelo contra o Warriors há alguns dias, o ataque desapareceu no final, dependendo muito de Jalen Brunson. Foram só 15 pontos no último período, isso inclui apenas nove nos últimos sete minutos. Em um jogo que até ali era controlado, a falta de execução ofensiva contra uma forte defesa puniu New York mais uma vez.

Leia mais!

Fim triste para Jalen Brunson

O armador do Knicks teve ótima atuação ao longo do jogo. Mesmo quando o ataque foi pouco efetivo, suas infiltrações abriram caminho para tudo que New York conseguiu construir ofensivamente ao longo do confronto. Além dos 39 pontos e muitos lances livres gerados, criou mais 25 pontos com suas dez assistências. Por fim, saiu lesionado por torcer o tornozelo ao sofrer falta de Austin Reaves no minuto final da prorrogação.

Gabe Vincent foi vital

LeBron James e Luka Doncic produziram seus pontos ao longo de todo o duelo entre Lakers e Knicks. Mas grande parte da história do jogo era de que o entorno dos donos da casa pouco conseguia contribuir. Seja na defesa, com ajudas sobre Brunson, ou no ataque, Gabe Vincent foi fundamental da reação no último período. O armador marcou nove de seus 12 pontos neste período, com três bolas triplas.

Karl-Anthony Towns apagado

Apesar de contribuir com 14 rebotes, Karl-Anthony Towns só conseguiu anotar 12 pontos no duelo contra o Lakers. Aliás, sua eficiência foi a pior parte, acertando apenas três de 13 arremessos. Sua prorrogação, então, foi um desastre. Ele foi atacado por Luka Doncic nas duas cestas iniciais do esloveno. Por fim, cometeu faltas cruciais que levaram Jaxson Hayes e LeBron James à linha de lance livre. Josh Hart e OG Anunoby tiveram jogos melhores, mas a falta da produção do pivô e de Mikal Bridges, foi central para a derrota.

(40-22) New York Knicks 109 x 113 Los Angeles Lakers (40-21)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 39 4 10 0 0 OG Anunoby 20 4 1 0 1 Josh Hart 18 10 2 4 0 Karl-Anthony Towns 12 14 1 1 0 Mikal Bridges 6 3 3 3 0

Três pontos:

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 32 7 12 4 0 LeBron James 31 12 8 0 1 Gabe Vincent 12 1 1 0 0 Dalton Knecht 11 4 1 0 0 Austin Reaves 8 6 0 0 0

Três pontos: 14-42; Vincent: 4-4

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Knicks, a rodada dessa quinta ainda contou com mais cinco partidas. Então, confira os resultados e os números dos outros jogos da noite de NBA.

(25-38) Chicago Bulls 125 x 123 Orlando Magic (29-35)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 44 5 1 2 0 Tre Jones 20 5 4 1 0 Josh Giddey 19 13 9 1 0 Kevin Huerter 13 5 3 1 0 Matas Buzelis 11 5 2 0 3

Três pontos: 15-40; White: 7-15

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 20 9 3 0 0 Cole Anthony 20 4 3 1 1 Kentavious Caldwell-Pope 19 4 2 2 0 Franz Wagner 18 2 6 2 1 Wendell Carter Jr. 17 5 2 1 1

Três pontos: 9-33; Carter: 2-3

(35-26) Indiana Pacers 118 x 124 Atlanta Hawks (29-34)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 35 9 3 0 0 Aaron Nesmith 21 3 2 1 2 Myles Turner 17 9 1 1 2 Andrew Nembhard 15 1 10 0 0 TJ McConnell 9 4 6 2 0

Três pontos: 14-39; Nesmith: 4-9

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Georges Niang 24 6 3 0 0 Trae Young 22 3 16 0 0 Onyeka Okongwu 20 13 2 1 1 Dyson Daniels 17 4 5 1 0 Terance Mann 12 1 0 0 0

Três pontos: 10-30; Niang: 4-8

(21-41) Philadelphia 76ers 105 x 123 Boston Celtics (45-18)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Kelly Oubre Jr. 27 5 6 3 0 Lonnie Walker IV 17 1 3 0 0 Justin Edwards 14 4 2 0 1 Andre Drummond 9 10 2 1 0 Jeff Dowtin 10 1 2 1 1

Três pontos: 15-39; Walker: 5-10

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 35 7 2 3 0 Payton Pritchard 19 4 6 2 0 Baylor Scheiermam 15 3 3 1 0 Derrick White 12 3 6 0 0 Torrey Craig 12 4 1 0 0

Três pontos: 19-48; Tatum: 5-11

(35-28) Golden State Warriors 121 x 119 Brooklyn Nets (21-41)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 40 4 4 0 0 Jimmy Butler 25 2 6 3 0 Gary Payton II 16 9 1 0 0 Draymond Green 7 7 10 0 0 Quinten Post 10 7 2 0 2

Três pontos: 12-32; Curry: 7-13

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 26 6 4 1 0 Cam Thomas 23 3 7 0 0 Tyrese Martin 17 2 1 0 0 Keon Johnson 12 1 2 1 0 Nic Claxton 8 9 10 2 2

Três pontos: 15-33; Martin: 3-6

(38-25) Houston Rockets 109 x 97 New Orleans Pelicans (17-46)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 22 6 8 3 1 Amen Thompson 21 11 2 0 1 Tari Eason 20 2 4 5 1 Jabari Smith Jr. 16 5 1 0 1 Dillon Brooks 14 4 1 0 0

Três pontos: 9-29; Eason: 4-8

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 26 5 0 0 2 Zion Williamson 20 10 3 1 2 CJ McCollum 13 2 2 0 0 Yves Missi 10 4 1 0 0 Kelly Olynyk 8 5 2 0 1

Três pontos: 9-27; McCollum: 3-6

