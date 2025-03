NBA: Plano de Nico Harrison de Mavs campeão acaba em um mês

Há pouco mais de um mês, o Dallas Mavericks fazia uma das trocas mais criticadas da história. O time texano mandou o astro Luka Doncic para o Los Angeles Lakers por Anthony Davis, Max Christie e uma escolha de Draft. De acordo com o GM Nico Harrison, seu plano era fazer o Mavs campeão da NBA com um elenco mais forte na defesa. No entanto, com Kyrie Irving fora da temporada, a ideia foi adiada.

Isso porque Irving era a opção para a armação sem Doncic. Apesar de os dois jogarem juntos por cerca de dois anos, o esloveno era o organizador primário. Enquanto isso, o campeão de 2016 pelo Cleveland Cavaliers o auxiliava na função. Mas sem os dois, o Mavs terá muitas dificuldades de vencer na atual temporada da NBA.

Nico Harrison queria a troca por Davis por vários motivos. Ao menos, ele pensava assim.

Um deles era de que Doncic não era um bom defensor, então a presença de Davis no Mavs faria o time ter mais chances de título da NBA. Imagine só: com o armador, Dallas já foi às finais, com uma defesa mais forte, as chances seriam maiores.

Além disso, tinha a extensão de Luka Doncic, acima dos US$300 milhões. Assim, Harrison convenceu os novos donos do Mavs de que seria um erro manter o armador, até por conta de suas contusões e de seu peso.

Mais uma vez, tudo de acordo com Nico Harrison.

Então, para Nico Harrison concluir seus planos de deixar o Mavs com uma defesa ainda mais forte no resto da temporada da NBA, ele mandou Quentin Grimes ao Philadelphia 76ers por Caleb Martin. Era perfeito, certo?

Bem, nem tanto.

Logo no primeiro jogo de Anthony Davis, amigo pessoal de Harrison (já explico), o Mavs parecia incrível contra um Houston Rockets que brigava pelo segundo lugar no Oeste. E Davis foi brilhante enquanto esteve em quadra. Só que ele se machucou no terceiro quarto e o time quase perdeu a partida, pois o Rockets cortou para quatro pontos após estar atrás por 21..

Logo depois, a bomba: Davis estava fora por tempo indeterminado, enquanto o Mavs teria de se virar com o que tinha nas próximas semanas de NBA. Até aí, tudo bem. Afinal, o time ainda tinha Dereck Lively, Daniel Gafford, PJ Washington e Kyrie Irving. Além disso, Caleb Martin estava por vir.

Mas Lively já estava fora e passaria por uma reavaliação em cerca de seis semanas. Enquanto isso, Martin chegou com lesão no quadril e só poderia jogar dentro de um mês.

Só que Gafford também se machucou no jogo seguinte ao de Anthony Davis, deixando o Mavs sem pivô titular para enfrentar seus oponentes na NBA. Na sequência, Washington sofreu com lesões. Aliás, ele deixou a quadra na mesma partida da estreia de Davis. Desde então, fez mais quatro embates e está fora de novo, com problema no tornozelo.

Kyrie Irving

Enquanto o Mavs aguardava pelas voltas de seus titulares, o time foi caindo na tabela da NBA. De repente, já era o décimo no Oeste. Então, Kyrie Irving tentava fazer a equipe vencer o que dava.

Desde a contusão de Davis, o time venceu quatro e perdeu outros quatro. Ou seja, ainda conseguia ficar com campanha positiva na NBA. Aí veio o embate contra o Sacramento Kings, o nono no Oeste.

Dallas não era o favorito, mas fazia um jogo equilibrado. Até que Irving se machucou e todo mundo sabia que era algo grave.

Chorando, o armador foi ao lance livre, cobrou os dois (acertou ambos) e deixou a quadra. Se antes daquele momento, os planos de Nico Harrison para a temporada do Mavs já estavam ruins, a lesão de Irving derrubou a ideia de ser campeão da NBA.

Imediatamente.

E o Mavs ainda perdeu Jaden Hardy, eventual substituto de Irving, piorando ainda mais a situação de Harrison.

Agora, sem vários titulares, a equipe precisa entender o momento e ver o que pode ser feito.

Nico Harrison

Bem, o GM está com a “batata quente” nas mãos. Trocou o melhor jogador do Mavs por um outro astro da NBA. Mas a negociação aconteceu, também, por outros motivos.

Nico Harrison é amigo pessoal de Davis. Foi por causa dele que o ala-pivô fechou com a Nike. Ele ainda é acusado de ter feito uma péssima apresentação quando Stephen Curry desistiu da empresa e fechou com a Under Armour.

O sonho de Nico Harrison sempre foi voltar a trabalhar com Davis. Afinal, é um jogador de elite, muito compromissado e sério. Para isso, ele sacrificou um jovem, o melhor talento que Dallas já teve. Eventualmente, com um título, Doncic superaria Dirk Nowitzki na franquia. E o próprio alemão falava disso.

Mas isso é passado, né? Não dá para mudar o que foi feito. No entanto, a direção do Mavs e Harrison ainda podem fazer algo.

Isso porque Dallas tem a própria escolha do Draft de 2025, um dos mais fortes da década. Se ficar fora dos playoffs, o Mavs pode ter a chance de reforçar seu elenco com um grande jogador no recrutamento e Nico Harrison cumprir seu plano na NBA.

Além disso, tem um Phoenix Suns louco para entrar na zona de play-in e acalmar os ânimos.

Mas isso é algo para observarmos nas próximas movimentações de Harrison e do Mavs.

