Kyrie Irving está fora da temporada da NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro do Dallas Mavericks sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. A lesão aconteceu na derrota do Mavs para o Sacramento Kings, na noite de segunda-feira (3).

Irving se machucou enquanto tentava fazer uma bandeja no jogo da NBA. No lance, ele sofreu uma falta de DeMar DeRozan e sentiu a contusão no joelho. Ainda assim, cobrou os lances livres e saiu de quadra com ajuda rumo ao vestiário.

A falta que culminou na lesão de Kyrie Irving, aliás, não foi intencional. Afinal, DeRozan tocou no astro, que depois pisou no pé de Jonas Valanciunas. O armador do Mavs chorou antes de cobrar os lances livres, mas acertou ambos, para terminar o duelo com sete pontos em nove minutos.

O camisa 11 vinha de grande temporada pelo Mavericks na NBA. Após a saída de Luka Doncic, ele se consolidou como principal nome do elenco, estando presente em 50 d0s 62 jogos do time. Com médias de 24.7 pontos, 4.8 rebotes e 4.6 assistências, o armador foi selecionado para o nono All-Star Game da sua carreira.

A ausência de Kyrie Irving, portanto, é um golpe duro na temporada do Mavericks na NBA. Isso porque, a equipe já perdeu Anthony Davis por uma distensão no adutor, logo após sua estreia pela franquia. Além disso, Jaden Hardy (também no último jogo), Dereck Lively, Daniel Gafford e Caleb Martin se recuperam de contusões.

“É apenas azar, sabe, torço para que ele esteja saudável e não seja nada sério”, disse o técnico Jason Kidd. “As contusões que estamos tendo na temporada, jogadores tentando segurar isso juntos. Mas toda vez que você tem a volta de alguns, parece que toda vez que alguém está perto de voltar, alguém se machuca. Então, agora foi com Jaden Hardy e Kyrie Irving. Estamos ficando sem jogadores, mas eles estão lutando”.

Kyrie Irving vinha em grande fase no Mavs, especialmente depois da troca de Luka Doncic para o Los Angles Lakers. O armador, de 32 anos, registrava 28.1 pontos e 4.1 passes decisivos desde então (dez jogos).

Sem Irving na última rodada da NBA, o Mavs saiu com derrota pelo Kings. Assim, teve seu segundo revés seguido e se prejudicou na luta pela pós-temporada em 2025. Por enquanto, a franquia está na décima posição do Oeste, com 32 vitórias em 62 jogos, com uma vantagem de 3.5 partidas para o Phoenix Suns, 11º colocado.

