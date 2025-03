LeBron James vê sucesso de Ben Simmons no Clippers

Ben Simmons chegou à NBA com “aval” de LeBron James. Como primeira escolha do Draft de 2016, ele brilhou no início de sua carreira pelo Philadelphia 76ers. Enquanto isso, o ídolo do Los Angeles Lakers classificava o pupilo como “príncipe da corte” da NBA. O australiano, porém, não conseguiu manter o alto nível.

Hoje no Clippers, Ben Simmons está longe de ser um astro como outrora. Na franquia, ele tem médias de 6.8 pontos, 5.2 rebotes e cinco assistências em cinco partidas. Na última delas, inclusive, ele enfrentou LeBron, que liderou o Lakers a uma vitória por 108 a 102.

Após a partida, LeBron defendeu Simmons no Clippers. O camisa 23, aliás, já foi treinado por Tyronn Lue, atual comandante do time. Então, disse acreditar que o técnico pode garantir a retomada de sucesso para o armador australiano na NBA.

“Acho que Ben Simmons ainda está no começo com o Clippers. Não acho que tenha jogado partidas suficientes com o time. É um cara tentando se ajustar no meio da temporada a uma situação em que não está confortável. Mas, se tem uma coisa que eu sei, é que ele está com Lue. E Lue vai colocar todos os caras nas posições certas para terem sucesso”, disse LeBron.

LeBron James certamente torce pelo sucesso de Ben Simmons. O armador chegou à NBA carregando elogios do multicampeão. Assim, atingiu o status de estrela em ascensão em sua passagem pelo 76ers. Na equipe, afinal, venceu o prêmio de Calouro do Ano e recebeu três seleções para All-Star Game.

No entanto, o armador viveu meses conturbados pelo Sixers, após a eliminação nos playoffs de 2021/22. No ano seguinte, enquanto isso, ficou fora por uma grave lesão nas costas e terminou no Brooklyn Nets. Na equipe de New York, não conseguiu voltar ao alto nível e foi trocado para mais uma vez.

No Clippers, portanto, Ben Simmons espera ter chances que o façam recuperar o status anterior. Como LeBron, inclusive, ele sinalizou que a confiança de Lue foi primordial para a chegada à nova equipe.

“Acho que, ao falar com Ty Lue, todos foram muito transparentes. Eles sabem do que sou capaz e o que esperam de mim”, disse Simmons. “Acho que fica mais fácil quando as equipes são claras e entendem quem você é, do que precisa, como podem ajudar e como posso ajudá-los. Então, para mim, me sinto confortável”.

