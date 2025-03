Lakers pode deixar LeBron James na briga por MVP

A boa campanha do Los Angeles Lakers na temporada, somada aos bons jogos de LeBron James, podem colocar o astro na briga pelo prêmio de MVP. O veterano tem médias de 24.8 pontos, oito rebotes e 8.6 assistências na temporada. No entanto, todos seus números melhoraram desde o ínicio de 2025. Além disso, o Lakers tem 15 vitórias nos últimos 18 jogos, chegando à segunda posição da Conferência Oeste.

Assim, O Lakers tem sido um dos melhores times da liga nas últimas semanas. Antes da troca por Luka Doncic, Anthony Davis era o foco da equipe e esteve entre os cinco primeiros no ranking de MVP da NBA por um bom tempo.

No entanto, LeBron tem sido o grande nome do Lakers ao longo da temporada. Aos 40 anos, ele continua tendo um impacto digno de MVP em um time com campanha para brigar pelo título do Oeste.

Publicidade

Após ter 20 vitórias e 17 derrotas em certo ponto da temporada, Los Angeles passou a ocupar a segunda posição com uma campanha de 38 triunfos em 59 jogos.

Leia mais!

No entanto, para ganhar o prêmio de MVP pelo Lakers, LeBron James tem dois grandes concorrentes: Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic.

Publicidade

O astro do Oklahoma City Thuder é o líder da NBA em pontos por jogo (32.3). Além disso, ele acumula 5.2 rebotes e 6.2 assistências de médias. O Thunder tem 49 vitórias e 11 derrotas, garantindo com conforto a liderança da Conferência Oeste. Assim, o craque se tornou forte candidato ao título após ficar em segundo na temporada passada.

Jokic, por sua vez, venceu três vezes o prêmio e na atual campanha tem 28.9 pontos, 12.7 rebotes e 10.4 assistências por noite. Com médias de triplo-duplo, o sérvio lidera a estatísticas avançadas, que o indicam como o jogador mais valioso para seu time na liga. Ademais, ele guia o Nuggets para o terceiro lugar da conferência.

Publicidade

Agora, porém, com as grandes performances de LeBron, o craque se coloca “no bolo” pela briga. Afinal, além de bons números e uma boa campanha de seu time, James tem uma narrativa bastante forte para validar seu prêmio. Isso porque coroar a 22ª temporada de um jogador de 40 anos com um prêmio de MVP seria histórico para a NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA