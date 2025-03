Técnicos de Thunder e Pistons são eleitos os melhores do mês da NBA

Os técnicos de Oklahoma City Thunder e Detroit Pistons foram eleitos os melhores do mês de fevereiro da NBA. Mark Daigneault, do Thunder e JB Bickerstaff, do Pistons, tiveram grandes campanhas no mês e seus times seguem em ótimas fases às vésperas dos playoffs.

Esta é a segunda vez em 2024/25 que Daigneault vence o prêmio da Conferência Oeste. Ele tem alternado a premiação com o técnico do Rockets, Ime Udoka, que venceu em outubro, novembro e janeiro, enquanto o técnico do Thunder foi escolhido em dezembro e fevereiro.

Oklahoma teve uma campanha 11 vitórias e duas derrotas no mês, consolidando ainda mais sua posição como líder do Oeste. Hoje, a equipe tem uma vantagem de 10.5 jogos sobre o segundo colocado, o Los Angeles Lakers. Além disso, segue tendo a melhor defesa da NBA, e um dos favoritos ao prêmio de MVP, Shai Gilgeous-Alexander.

Quanto a Bickerstaff e o Pistons continuam sendo uma das boas histórias da NBA. Em fevereiro, foram nove vitórias e três derrotas. Embora Detroit ainda esteja apenas na sexta posição do Leste, o time está a apenas um jogo do Milwaukee Bucks na briga por um lugar no top 4 da conferência. Além disso, tem uma vantagem de cinco vitórias sobre o Miami Heat na disputa pela última vaga direta para os playoffs.

Vale lembrar que na última campanha o time teve 14 vitórias. Assim, já é também uma das melhores temporadas do Pistons nos últimos anos. Agora, a expectativa é de que Cade Cunningham consiga pegar experiência de playoffs para seguir guiando a equipe.

Kenny Atkinson, técnico do Cleveland Cavaliers e Joe Mazzulla, do Boston Celtics, foram os outros indicados no Leste. O Cavs teve dez vitórias e uma derrota, enquanto treinador do time atual campeão da NBA teve sete vitórias e três derrotas.

Por outro lado, Chauncey Billups, do Portland Trail Blazers, Steve Kerr, do Golden State Warriors, Michael Malone, do Denver Nuggets, e JJ Redick, do Los Angeles Lakers, foram os indicados no Oeste. Billups teve oito vitórias e cinco derrotas, enquanto Kerr teve oito vitórias e quatro derrotas. Além disso, Malone e Redick venceram dez jogos de 12 disputados.

Assim, os técnicos de Thunder e Pistons conseguiram mais esse prêmio em suas carreiras na NBA. É interessante pensar que nenhum deles é técnico há muito tempo: Bickerstaff começou sua carreira como Head Coach em 2017, no Grizzlies. Depois disso, ficou no Cavs de 2020 até 2024, também como treinador principal. Já Daigneault, chegou ao comando técnico do Thunder em 2020. Antes disso, era assistente da equipe.

