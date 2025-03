Em alta, Josh Giddey pode deixar Bulls na agência livre da NBA

Em grande fase, o armador Josh Giddey pode deixar o Chicago Bulls na próxima agência livre da NBA. O atleta australiano está no último ano de contrato e, desse modo, deverá atrair interessados no mercado. O atleta de 22 anos chegou ao Bulls na última offseason, após uma troca com o Oklahoma City Thunder.

Apesar da mediocridade do Bulls na NBA, Giddey vem produzindo ótimos números. Nos últimos cinco jogos, o australiano fez 23,2 pontos, 11,2 rebotes e 8,8 assistências. Ou seja, quase um triplo-duplo de média. Além disso, converteu 67% das bolas de três (16 cestas em 24 tentativas).

De acordo com o insider KC Johnson, da Chicago Sports Network, a expectativa é por uma renovação contratual do jogador com o Bulls. No entanto, a franquia vai enfrentar concorrência. Além disso, o armador espera receber um salário anual entre US$ 20-25 milhões.

“Sobre a demanda salarial dele, eu provavelmente chutaria US$22 milhões, talvez US$24 milhões. Algo por aí. Não acho que serão US$30 milhões, nem US$20 milhões. Então, provavelmente, se você for jogar duro, talvez na extremidade inferior dos US$20 milhões. Claro, estou chutando, mas é um palpite bem fundamentado”.

“Obviamente, ele tem sido fenomenal desde a parada para o All-Star Game, mas eu não posso… Aliás, eu não acho que você pode deixar uma sequência boa do jogador influenciar no próximo contrato. Agora, dito isso, eu espero totalmente que Josh Giddey esteja de volta ao Bulls na próxima temporada da NBA. Além disso, não há muitas equipes com espaço na folha salarial. Enfim, veremos como isso vai se desenrolar”, afirmou Johnson.

Sexta escolha do Draft de 2021,Giddey já disputou 266 jogos na NBA, todos como titular. Em Chicago, suas médias são de 13,1 pontos, 7,5 rebotes e 6,6 assistências, em 56 partidas. Além disso, o armador tem o melhor aproveitamento da carreira nas bolas de três (38%). No Thunder, por exemplo, ele acertou apenas 31% dos arremessos de longa distância.

Mas, na parte coletiva, o Bulls faz mais uma campanha medíocre. Hoje, o time ocupa o décimo lugar da Conferência Leste. Ou seja, está na zona de classificação para o play-in. Esse, aliás, é um cenário terrível para uma equipe em reconstrução. Afinal, não é bom o suficiente para brigar pelo topo, nem ruim para se colocar em uma condição mais favorável no Draft.

Nesta temporada da NBA, Josh Giddey vai receber US$8,3 milhões em salários pelo Bulls. Portanto, caso a estimativa de seu próximo contrato se concretize, o australiano terá uma valorização de cerca de 140%. Na offseason, o armador será agente livre restrito. Com isso, o time de Chicago terá o privilégio de cobrir quaisquer ofertas que ele vier a receber.

