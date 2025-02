Josh Giddey comenta sobre vaias em jogo do Bulls

O Chicago Bulls sofreu uma derrota histórica para o Detroit Pistons. No United Center, a franquia seis vezes campeã da NBA chegou ao intervalo perdendo por 71 a 29, sendo uma diferença de 49 pontos. Então, os fãs nas arquibancadas vaiaram os jogadores. Um dos alvos, o armador Josh Giddey comentou sobre a reação da torcida após o jogo do Bulls.

Apesar de chateado, Josh Giddey admitiu que o elenco mereceu as vaias no jogo do Bulls. A equipe, afinal, caiu para um recorde de 22 vitórias e 33 derrotas, com a ameaça de perder a vaga no play-in do Leste.

“Você ouviu, nós ouvimos, todos ouvimos e, claro, odiamos isso. No entanto, toda vez que entramos em quadra, os fãs comparecem e apoiam. Então, é nossa obrigação dar a elas algo para comemorar. Hoje, merecemos isso. Não demos a eles nada para torcer. Estávamos perdendo por 40 pontos no primeiro tempo. Isso é inaceitável”, comentou o australiano.

Publicidade

Giddey foi um dos poucos a ter uma atuação mediana na partida. Em 23 minutos, ele marcou 11 pontos, seis rebotes e quatro assistências. Além disso, acertou cinco de dez tentativas de quadra. O elenco como um todo, porém, teve um desempenho desastroso. Em especial, nos arremessos. A taxa de acerto, por exemplo, foi de 35%, sendo 21.3% dos três pontos e 63.2% nos lances livres.

O técnico Billy Donovan, no entanto, não culpou apenas a pontaria. Segundo ele, o Pistons estava mais empenhado para vencer a partida. Assim, dominou os jogadores do Bulls no lado físico e forçou a humilhação de Chicago dentro do United Center.

Publicidade

Leia mais!

“Mesmo com os arremessos, não sei se venceríamos. Porque acho que eles nos dominaram. É constrangedor estar ali e ver isso acontecer. Dentro da casa, quem quer passar por isso?”, comentou Donovan. “A parte física foi um desafio para nós e vamos ter que melhorar. Fomos superados em tamanho e força”, seguiu o treinador.

Falta de vontade

Giddey, enquanto isso, usou a ‘falta de vontade’ para justificar a derrota. Além dos erros nos arremessos, o armador do Bulls avaliou que o time não soube se manter na partida e permitiu que os adversários tivessem vida fácil no ataque.

Publicidade

“Acho que nossa resistência, esforço e vontade de competir na defesa não estavam lá. O Pistons fazia o que queria no ataque. Podemos culpar a falta de acertos, mas nossa reação às bolas que erramos foi ruim. Não voltamos para defender e não conseguimos parar o jogo deles”, afirmou.

Diante disso, Giddey se comprometeu com uma mudança no comportamento. A partida diante do Pistons, segundo ele, deve servir de motivação para que o elenco consiga atingir seu potencial na NBA.

“Todo mundo no vestiário acredita que temos o que é preciso para vencer qualquer um. Eu realmente acredito que temos talento para competir. Hoje, não mostramos isso e a torcida ficou com razão insatisfeita. Mas temos a oportunidade de voltar e dar a eles algo para comemorar. Tenho confiança de que nosso grupo vai reagir”, finalizou.

Publicidade

Nova derrota

Apesar da atuação ruim e das críticas, o Bulls não conseguiu se recuperar. Isso porque, nesta quarta-feira (12), voltou a enfrentar o Pistons. Novamente em casa. Entretanto, o time do técnico Billy Donovan voltou a perder para o rival. Mesmo com um duelo mais equilibrado o placar terminou 128 a 110 para Detroit.

Publicidade

Giddey esteve em quadra de novo. O australiano atuou por 31 minutos, terminando o confronto com 17 pontos e três assistências.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA